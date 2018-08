Százezrek juthatnak fegyverviselési engedélyhez Izraelben

Jelentősen enyhítette a fegyverviselési kritériumokat Izrael kormánya: kedden Gilad Erdan igazságügyi- és biztonságért felelős miniszter rendeletben döntött arról, hogy kiterjesztik azok körét, akik legálisan hordhatnak magukkal kézifegyvert az ország területén.

Az indoklás szerint a fegyverviselés könnyítése segíthet „gyorsabb válaszokat” adni az Izrael területén elkövetett terrortámadásokra. Erdan szerint „sok civil mentett életeket magányos terroristák által elkövetett támadások során”, és minél több civil hord fegyvert, annál jobb esély van arra, hogy meg tudnak akadályozni támadásokat, és kevesebb áldozata lesz a terrornak.

A rendelet szerint az izraeli hadsereg (Israel Defense Forces - IDF) leszerelt katonái és a rendőri állományból távozók, amennyiben kérvényezik, leszerelésük után is jogosultak maradhatnak arra, hogy fegyvert tartsanak otthon vagy hordjanak az utcán; akik pedig őrmesterként vagy annál magasabb tisztségben szerelnek le, automatikusan megtarthatják fegyverviselési engedélyüket.

További könnyítés, hogy akik már legalább 10 éve hordanak maguknál fegyvert, újabb vizsgák és engedélyeztetés nélkül is megtarthatják engedélyüket határozatlan ideig.

A rendeletnek azonnal hangos kritikusai akadtak: a legtöbben azért támadják a döntést, mert az fellendítheti a bűnözést és a fegyverkereskedelmet, és akár az öngyilkosságok számát is növelheti, de szót emeltek a női jogi szervezetek vezetői is, akik szerint a döntés nyomán a családon belüli erőszak elharapózására is számítani lehet.

A hatóságok több tízezer új kérelemre számítanak, de első kalkulációk szerint több százezer izraeli válhat mostantól jogosulttá a fegyverviselére.

Izraelben jelenleg is több mint 100 ezer embernek van fegyverviselési engedélye.(Jerusalem Post / NDTV)