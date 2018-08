Szél az LMP elnökségének: Egy politikai párt nem bánhat így a sajátjaival

A hvg.hu megszerezte azt a három és fél oldal terjedelmű levelet, amiben a posztjáról távozó Szél Bernadett bejelenti döntését a párt elnökségének, magyarázatot ad lépésére, és elbúcsúzik a közösség vezetésétől.

Az LMP társelnökének levelét közzétették a párt tagjainak zárt Facebook-csoportjában is, de gyakorlatilag azonnal kiszivárgott onnan.

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje, a párt társelnöke az LMP választási eredményváró rendezvényén Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Szél a levélben azt írja, az etikai bizottság nyári döntéssorozata vezetett a lemondásáig. Az LMP-ben a választások után az etikai bizottság több vezetőt is büntetett azért, mert kongresszusi határozat hiányában is együttműködésről tárgyaltak: Kassai Dánielt kizárták a pártból, Hadházy Ákost felfüggesztették tisztségéből, és eltiltották tisztségviseléstől Szél Bernadettet is.



„Nem lehet így kampányt lezárni, ezzel a helyzettel én nem tudok azonosulni és mivel befolyásom nincs és nem is lehet az etikai bizottság felett, tiltakozásomat azzal tudom kifejezni, ha lemondok az általam viselt vezetői pozíciókról és ezt én most meg is teszem”



– írta a levélben többek közt a távozó társelnök, aki szeritn

„egy politikai közösség nem bánhat így a sajátjaival és végképp nem méltó ez a viselkedés a zöldekhez.”

Szél a levél tanúsága szerint súlyosan igazságtalannak, méltatlannak, politikailag pedig vállalhatatlannak” tartja az eljárást, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a pártot a működésképtelenség felé sodorja saját döntéshozatali rendszere.



„A kampányban szembesülhettünk azzal, mennyire könnyen ellehetetleníthető a politikai döntéshozatal éles helyzetben, az Etikai Bizottság döntése pedig közvetlenül arra mutat rá, milyen könnyen lehet a Kongresszus által meghatározott politikai döntéseket jogi, etikai, illetve fegyelmi ügyekkel módosítani”



- írja szél, célozva arra, hogy a párt országos titkára, Sallai R. Benedek egyszemélyben volt képes eltéríteni az elnökség döntéseit. Szél szerint erre jó példa volt, amikor a hódmezővásárhelyi időközi után kérte az elnökség összehívását, hogy tárgyaljanak az ellenzéki együttműködésről, de ezt a titkár blokkolta.

„Politikai pártot nem lehet úgy építeni, hogy a döntési jogkörök és a felelősségi jogkörök teljesen szét vannak választva, (...) nem tudtunk (...) eljárásrendileg megfelelő módon politikai döntéseket hozni, ennek a következményeit viszont azoknak kell vállalni, akik a lehetetlen körülmények között is döntéseket hoztak annak érdekében, hogy mehessen a kampány" - írta még Szél, aki egyértelművé tette azt is, hogy szerinte az etikai bizottság politikai döntéseket hozott, és ezt annak egykori elnöke is elismerte. A távozó társelnök ezzel feltehetően Moldován Lászlóra, a párt VII. kerületi képviselő-jelöltjére célzott.

„Ezt a módszert elfogadhatatlannak tartom, a szavazóink, szimpatizánsaink, a nekünk szorító, velünk küzdő emberek miatt is, a pártért és az országért hatalmas túlerővel szemben küzdő jelöltek miatt is, és a cudar körülmények között kampányvezetést ellátó személyek miatt is.



„Nem akarok egy olyan rendszerben dolgozni, ahol a felelősségvállalást büntetik, a felelősséghárítást jutalmazzák”

– áll még a levélben, amiben Szél azt kéri a vezetéstől, hogy a kampányban büntetett jó szándékú társait „rehabilitálják, és jó hírnveüket állítsák heylre politikai eszközökkel”. (hvg.hu)