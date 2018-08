Donald Trump borzalmas napja

Michael D. Cohen, Trump évtizedes bizalmasa távozik a New York-i szövetségi bíróság épületéből, miután vádalku keretében az elnök ellen vallott. Fotó: Mary Altaffer/AP

Trump utasítására fizetett le nőket, hogy hallgassanak Trumppal folytatott viszonyukról, vallotta eskü alatt Michael D. Cohen, Trump évtizedes bizalmasa, fikszere és személyi ügyvédje, aki évekig a Trump Organization alelnöke is volt. Cohen, akit banki csalással és adócsalással is gyanúsítottak, vádalkut kötött az amerikai hatóságokkal, ennek részeként vallott Trump ellen.

Trump tudtával és utasítására

Vallomásában beismerte a törvénytelen kifizetéseket, egyben a kampányfinanszírozási szabályok megsértésében is bűnösnek vallotta magát. Cohen volt az, aki két fedőcégen keresztül Stormy Daniels pornószínésznőnek 130000, Karen McDougal playmate-nek pedig 150000 dollár hallgatási pénzt fizetett - mint most állítja, Trump tudtával és utasítására.

"Az ügyletnek, amiben részt vettem, az elsődleges célja a választás befolyásolása volt" - vallotta eskü alatt Cohen, rengeteg muníciót adva ezzel Robert Mueller különleges ügyésznek, aki a Trump-kampány és Oroszország összejátszása mellett azt is vizsgálja, hogy Trump akadályozta-e az igazságszolgáltatást. Cohen ellen is Mueller stábja állította össze a vádiratot, ahogy egyébként Trump volt kampányfőnökét, Paul Manafortot ugyanaznap ítélt el a bíróság, hogy Cohen vádalkut kötött*.

Manafort ügye is kellemetlen csapás Trumpnak, de Cohené elhomályosítja. Manafortot most a 2016-os kampánnyal nem összefüggő ügyekben ítélték el - a vádemelés célja minden bizonnyal a nyomásgyakorlás volt, Mueller és stábja azt remélhette, hogy az idős, így valószínűleg élete hátralevő részét börtönben tölteni kénytelen Manafort még az ítélet előtt vádalkut köthet, és egykori főnökére vall majd. Erre még mindig van esély, mert ugyan azt már nem tudja elkerülni, hogy bűnösnek mondják ki, de büntetését még mérsékelheti.

De önmagában az, hogy immár Trump kampánystábjának három tagjáról, köztük egykori nemzetbiztonsági főtanácsadójáról, illetve egyik legközelebbi bizalmasáról mondta ki az amerikai igazságszolgáltatás, hogy bűnözők, elég rossz fényben tünteti fel az elnököt. Különös tekintettel arra, hogy Trump nemhogy elítélné egykori munkatársait, hanem továbbra is kiáll mellettük.

Az biztos, hogy mindez rossz Trumpnak

Arról, hogy a Manafort-ítélet és Cohen vádalkuja hogyan befolyásolhatja Mueller nyomozását, a Lawfare jogi szakblog a témában nagyon is jártas szakértői egyelőre csak annyit tudtak írni, hogy

mindkét ügynek lehet, és okunk van feltételezni, hogy lesz is kihatása, de még nem tudhatjuk pontosan, hogy mi.

Manafortról és Cohenről is joggal feltételezhető, hogy Mueller számára fontos titkok tudói. Közülük Cohen már együttműködik a hatóságokkal, Manafortnak meg bűnössége kimondása után nyilvánvaló érdeke együttműködni velük büntetése enyhítése érdekében. Cohen pedig nem titkolta, hogy tud ezt-azt, és szívesen meg is osztaná. "Cohen úrnak tudomása van témákról, amelyek érdekelhetik a különleges ügyészt, és nagyon szívesen el is mondaná neki, hogy mit tud" - nyilatkozta a vádalku után ügyvédje, Lanny Davis az MSNBC-nek.

A Lawfare szerint ugyanakkor hasonló várakozások előzték meg Trump szintén vádalkut kötő kampánytanácsadója, George Papadopoulos vallomását is, ám ő végül nem volt hasznára Muelleréknek.

A szakértő jogászok szerint ugyanakkor önmagában az nagyon komoly győzelem Muellernek és stábjának, hogy az esküdtek bűnösnek mondták ki Manafortot. A volt kampánytanácsadó elleni vádemelésnek voltak kockázatai - az offhsore-céghálózaton sokszorosan átmosott pénzekről, illegális külföldi utalásokról szóló történet meglehetősen bonyolult, fennállt a veszélye, hogy az esküdtek nem érzik majd kétségen felül bizonyítottnak Manafort bűnösségét. Ez katasztrofális lett volna Muelleréknek, így önmagában az, hogy ezt elkerülték, siker.

Együttműködne a titkok őrzője

Cohen vádalkuja ennél jelentősebb győzelem, mert ő nem szimplán bűnösnek vallotta magát a kampányfinanszírozási szabályok megsértésében, hanem egyenesen Donald Trump ellen vallott. Innen már csak az ügyészeken múlik, hogy ez ügyben vádat emelnek-e azok, köztük az elnök ellen, akikre Cohen vallott. A Lawfare külön kiemeli a vádalkunak azt a részét, amely szerint a Cohen büntetését annak kiszabása után is enyhíthetik még, amennyiben valóban hasznos információkkal segíti Muellerék nyomozását.

Márpedig az a keddi vádalkuból kiderült, hogy Cohen nemcsak tudhat dolgokról, hanem fura szokása miatt még dokumentumokkal is bizonyíthatja állításait. Az egyik legérdekesebb részinformáció a vádalkuban, hogy Cohen Karen McDougal hallgatásának megvásárlásáról annak ellenére is megőrizte az iratokat, hogy Trump barátja, a playmate-től a történet jogait eredetileg megvásárló National Enquirer kiadója, David J. Pecker külön kérte, hogy a kifizetés után semmisítse meg azokat. Az meg már a házkutatás után kiszivárgott, hogy Cohen titokban rögzítette beszélgetéseit Trumppal, és a felvételeket meg is őrizte.

*Edit: Michael Cohen ellen nem a különleges ügyész, hanem a New York-i Déli Körzeti Ügyészség folytatta a vizsgálatot.