Észak-Korea csak folytatja a nukleáris programját

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége (NAÜ) szerint Észak-Korea továbbra is folytatja atomfegyverprogramját. Mindezt annak ellenére, hogy idén júmiusban Kim elvben ígéretet tett az atomprogram felfüggesztésére, amit Donald Trump történelmi sikerként ünnepelt. Cserébe olyat is megadott Kimnek, amivel még a saját hadseregét is sikerült meglepnie: lefújta az évi rendes közös hadgyakorlatot a dél-koreai hadsereggel, pedig annak nagyon komoly szerepe van a hadkészültség fenntartásában, illetve Észak-Korea elrettentésében is.

Arról nem is beszélve, hogy már maga a csúcstalálkozó létrejötte is hatalmas siker volt Kimnek, akinek Trump elődei nem adták meg ezt a fajta nemzetközi elismerést.

A NAÜ eddigi legátfogóbb jelentésében arról számolt be, hogy Észak-Koreában olyan tevékenységeket figyeltek meg, amelyek urándúsításra utalnak. Emellett jelentésük szerint az ország legnagyobb atomlétesítményénél is építkezések kezdődtek.

A jelentés megfogalmazása szerint "a KNDK atomprogramjának folytatása és továbbfejlesztése, illetve az ezekhez köthető észak-koreai közlemények komoly aggodalomra adnak okot".

Trump a júniusi szingapúri csúcstalálkozó után kész tényként kezelte a koreai félsziget atommentesítését. A szakértők ugyanakkor már akkor arra figyelmeztettek, hogy formális megállapodás híján semmi ok bizakodásra és bizalomra, Kim folytatni fogja az atomprogramját. (Via The Guardian)