Mégsem viszik tőzsdére a szaúdi olajcéget

A Reuters információi szerint Szaúd-Arábia elengedte azt a tervet, hogy a királyság tulajdonában lévő olajvállalat, az Aramco öt százalékát bevezessék a tőzsdére, és részvényesek számára értékesítsék.

A hírügynökség információi szerint a döntés már megszületett egy ideje, csak eddig nem hozták nyilvánosságra.

2016-ban, amikor az olajárak éppen elég nagyot zuhantak, a gazdasági reformokat ígérő és az ország olajfüggőségét csökkenteni akaró Mohammed bin Salman koronaherceg vetette fel, hogy be kéne vezetni a céget a nemzetközi tőzsdékre, ezzel egyrészt nyugati szabályozási és ellenőrzési elveket behozva a vállalat vezetésébe, másrészt a befolyó pénzből csökkenteni lehetett volna a költségvetési hiányt is.

Az Aramco a világ legértékesebbre becsült vállalata, az öt százalékos bevezetése is minden idők legnagyobb részvény-kibocsátása lehetett volna. Nem meglepő módon London, New York és Hongkong is sorban állt, hogy a tőzsdére bocsátás náluk történjen meg. Tavaly Donald Trump is Twitteren üzente meg, hogy nagyon értékelné, ha a szaúdiak hozzájuk vinnék a céget.

A Reuters négy iparági forrással beszélve jutott arra, hogy a szaúdi királyság egy ideje már lemondott a tőzsdére vitelről.

Az Aramcóról és a szaúdi olajhelyzetről 2016-ban részletesen is írtunk.