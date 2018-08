Donald Trump egy elítélt bűnözőnek hálálkodott

Bár Donald Trump előszeretettel hangoztatja, hogy "nem volt összejátszás" az oroszokkal, a gondolatait leginkább tükröző platformon, saját Twitterén pont úgy viselkedik, mint egy megúszásra játszó bűnös. Szerdán például egy elítélt bűnözőt, egykori kampányfőnökét, Paul Manafortot dicsőítette azért, hogy "nem tört meg". Magyarán azért, hogy nem kötött vádalkut és vallott ellene büntetése enyhítése reményében.

Fehér házi források szerint Donald Trump gyermeki örömmel értesült arról, hogy vannak bizonyos dolgok, amihez elnökként egyszerűen joga van, és senki sem akadályozhatja meg azok gyakorlásában. Például bármikor kiadhat elnöki rendeletet, vagy

annak kegyelmez meg, akinek csak nem szégyell.

Tweetjét így nehéz nem üzenetként értelmezni. Manafortot ugyan már bűnösnek találta a bíróság, de büntetését még nem szabták ki. Jelenleg úgy néz ki, hogy akár élete végéig börtönben maradhat, de a vádhatóságnak még mindig van lehetősége alkut ajánlani neki: ha együttműködik velük az oroszokkal való összejátszás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt folyó nyomozásban, akkor akár enyhíthetik is a büntetését.

Manafort dicsőítése mellett Trump Cohent gyalázta a Twitteren. Cohen, aki egy évtizeden át Trump bizalmasa, fikszere, személyi ügyvédje és cége, a Trump Organization egyik alelnöke is volt, kedden vádalkut kötött az ellene banki és adócsalás miatt eljáró hatóságokkal. A vádalku részeként beismerő vallomást tett, mely szerint

Trump tudtával és utasítására, a választói akarat befolyásolásának szándékával fizetett le egy pornósztárt és egy playmate-et, hogy hallgassanak a viszonyukról Trumppal.

Trump ezért rossz ügyvédnek nevezte Cohent, és azt írta, hogy senkinek se ajánlja, hogy őt fogadja fel. Manafortot vele szemben "bátor emberként" jellemezte. Trump azt is állította, hogy a hatóságok mondvacsinált okokból, egy "12 évvel ezelőtti adóügyet" felmelegítve próbáltak nyomást gyakorolni Manafortra.

A valóság ezzel szemben az, hogy Manafortot kedden bőven az elnökválasztási kampány idején történt törvénytelen pénzügyi tranzakciói miatt ítélték el, még ha azoknak valóban nem is volt közük Trump kampányához. Tény, hogy az ügyészek remélhették, hogy Manafort megtörik, és vádalkut köt velük.

Trump a Cohen elleni vádakról sem tudott igazat írni. Azt állította, hogy amiket Cohen bevallott, azok nem is bűncselekmények. Azok.

A New York Times cikke szerint Trump környezetében ennél józanabbul fogadták a keddi történéseket, ezért meglehetősen borús is a hangulat. Cohen vallomásában egyértelműen bűncselekménnyel gyanúsította az elnököt, aki ellen az igazságügyi minisztérium egy 90-es évekbeli belső határozata szerint hivatali ideje alatt nem lehet vádat emelni, arra csak a törvényhozásnak van joga alkotmányos vádeljárás keretében. Ez ugyanakkor csak egy minisztériumi belső utasítás, amit adott esetben az ügyészség még meg is támadhat a bíróságon.

De még ha az ügyészség nem is emel vádat Trump ellen, az elnök környezetében okkal aggódhatnak a novemberi félidős választás miatt. A közvélemény-kutatások szerint - amelyekben más közvéleménykutatások szerint pont Trump szavazói nem hisznek - a demokraták meggyőző előnnyel várják a választást, amin így esélyük van akár a törvényhozás mindkét házának visszaszerzésére. Ha ez valóban megtörténne, a 2019. január 6-án felálló új kongresszus szinte biztosan elindítaná Trump ellen az alkotmányos vádeljárást, akár már Cohen vallomása alapján is, függetlenül attól, hogy az oroszügyben és az izgazságszolgáltatás akadályozása miatt is nyomozó különleges ügyész, Robert Mueller mire jut.

Ez utóbbi amúgy már egyre kevésbé kétséges. Mueller vizsgálata során az már bebizonyosodott, hogy Donald Trump fia, veje és időközben már elítélt kampányfőnöke 2016. júliusában azért találkoztak egy orosz ügyvédnővel, akiről tudták, hogy az orosz kormány nevében jár el, mert az Hillary Clinton lejáratására alkalmas információkkal kívánta segíteni Trump megválasztását. A találkozóra a Trump toronyban, Trump kampányközpontjában, Trump irodájától pár méterre került sor. Arra még nincs közvetlen bizonyíték, hogy mindez az elnök tudtával történt, de tekintettel arra, hogy Trump évtizedek óta kézivezérléssel irányítja vállalkozásait, teljesen életszerűtlen ennek ellenkezőjét feltételezni.

A Fehér Házban uralkodó hangulatot talán Sarah Sanders elnöki szóvivő szerdai viselkedése fejezte ki a legjobban. A Times jelentése szerint Sanders az újságírók sorjázó kérdéseire komor arccal csak ugyanazt a három mondatot ismételgette:

"Az elnök semmi rosszat nem tett. Nem emeltek ellene vádat. Nem volt összejátszás."