Irán "új", "saját fejlesztésű" vadászgépe valójában egy majd ötvenéves amerikai repülő

Kedden közölt felvételeket az iráni állami televízió Haszan Rahani államfőről, aki egy vadászgép kabinjában ült. A jelentés szerint Rohani az iráni légierő vadonatúj, saját fejlesztésű, Kovszar fantázianevű vadászgépét csodálhatta meg.

A helyi média szerint a gép "negyedik generációs", és teljes egészében iráni fejlesztésű és gyártású.

Katonai szakértők viszont kételyeiket fogalmazták meg Irán bejelentésével kapcsolatban. A gép ugyanis, amiben Rohani ült, egyáltalán nem tűnt modernnek.

Mi több, pont úgy nézett ki, mint az 1962-ben szolgálatba állított, a 70-es évek elején modernizált F-5-ös amerikai vadászgép, amiből Irán még az iszlám forradalom előtt bevásárolt, és amiből becslések szerint még mindig lehet 48 darabjuk.

Joseph Dempsey, a Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének katonai szakértője egy tweetben egymás mellé is rakta a két gépről készült fotókat.

Az egyezés kétségbevonhatatlan. Munkatársa, a CNBC-nek nyilatkozó Douglas Barrie is arra jutott, hogy a kedden bemutatott "új", "saját fejlesztésű", "negyedik generációs" vadászgép valójában egy elég avíttas F-5-ös lehet. Udvarias megfogalmazása szerint "nem venne mérget" az irániak állítására, hogy a gép saját fejlesztésük, bár az akár még igaz is lehet, hogy néhány alkatrészt Iránban gyártottak - már csak azért is, mert a szankciók miatt ezeket nem tudják az eredeti gyártótól beszerezni.

Az sem kizárt, hogy az iráni mérnökök fejlesztették a gép elektronikáját és irányítórendszerét, de ez azért nem nagy trúváj, tekintettel arra, hogy a gép elektronikáját és irányítórendszerét még a hatvanas években fejlesztették ki, nem nagy etvasz a modernizálása.