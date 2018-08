Fideszes képviselőként gyermekrajz-pályázaton kommunistázott részegen az az egyetemi tanár, aki CEU- és MTA-ügyben is megvédte a kormány lépéseit

Már többször előfordult, hogy amikor a zsigerileg tudásellenes fideszes henger újra nekiment egy számukra nem szimpatikus egyetemnek vagy az MTA tudományos szabadságának, megjelent a kormánylapokban a Kaposvári Egyetem tanára, Alvincz József, és elmondta, hogy dehogyis, minden a legnagyobb rendben.

Ilyen alkalom volt, amikor Alvincz a Kaposvári Egyetemről üzente meg a Magyar Időkben, hogy a nemzetközi toplistákon is rendre elől szereplő CEU-n a kamuszakok dominanciája volt jellemző, vagy amikor szintén a fideszes pártlapba írta meg, hogy az MTA körül csak műbalhé zajlik.

A cikket rendre csak egyetemi tanár titulussal zárta, de mint az Örülünk, Vincent? blog megírta, Alvincz Józsefnek volt az egyetemi szférán kívüli karrierje is: a Pest Megyei Közgyűlés fideszes képviselője volt, és 2004-ben az országos médiába is be tudott kerülni, mert a parlagfűirtási kampány gyermekrajz-pályázatának díjátadó ünnepségén részegen kurvaanyázott és kommunistázott. Mint akkor az Index akkor megírta, nem sokkal korábban egy németországi hivatalos úton is részegen kommunistázott, igaz, akkor legalább németül.

Az Index korabeli cikke szerint a gyermekrajz-pályázat eredményhirdetésén Alvincz a közgyűlés MSZP-s elnökét szidalmazta, végül a Fidesz frakcióvezetője kísérte ki a teremből a 40 gyerek előtt gyalázkodó képviselőt. Az eset miatt a frakció rendkívüli ülését is összehívták, Alvincz pedig végül távozott a posztjáról.

Az Örülünk, Vincent? óvatosan felvetette azt is, hogy ugyan kérdés, mennyire lehet maradéktalanul hinni a Magyar Tudományos Művek Tárának adatbázisának, de mindenesetre az ott szereplő adatok szerint a földbirtokpolitika és a mezőgazdasági üzemszabályozás aktuális kérdéseivel foglalkozó kutató az utóbbi években leginkább a Demokrata, illetve a Magyar Hírlap hasábjain publikált. De akadtunk publikációjára a Hitel folyóiratból is, melynek szerényen a 'Viszontválasz Tanka Endre, egy hajdani MSZMP-s párttag kisstílű, alaptalan vádaskodásaira' alcímet adta.