Társadalmi munkába kiadták, így aztán nem is fizették ki a műegyetemi dolgozókat a Pető-intézetnek szánt speciális bútorok elkészítéséért

Beigazolódni látszik az, amiről a Budapesti Műszaki Egyetem dolgozói tájékoztatták névtelen levélben Hadházy Ákost, az LMP volt politikusát: az egyetem által társadalmi munkának előadott, így bérmentesen elvégzett munkáért valójában az intézmény kapott pénzt, tízmillió forintot, csakhogy azt mégsem a dolgozók kapták meg, hanem valahol máshol landolt, írja az Átlátszó.

A Pető Intézetnek szüksége lenne speciális igényeket fejlesztő bútorokra. A projektet az EMMI adta ki a BME-nek: első körben meg kellett tervezni és elkészíteni a bútorokat.

„Ezt el is végezték társadalmi munkában, hallgatókat is bevonva, a nemes cél érdekében nem is reméltek ellenszolgáltatást – ezt Hadházy Ákos országgyűlési képviselőnek címzett levelükben írták. Csakhogy utóbb kiderült, az EMMI a munkáért 10 millió forintot utalt a BME-nek a feladatra, amiből ők semmit sem láttak, és ezt viszont már nehezen tudták tudomásul venni” - írja az Átlátszó.

Bár a lapnak nem, Hadházynak nyújtott némi tájékoztatást az EMMI, amiből kiderült, valóban fizetett a munkáért 9,9 millió forintot a minisztérium, ám az összeg nagy részét feltehetően egy névtelenségbe burkolózó "külső szakértő" kapta meg az EMMI válasza szerint.

A kérdéses ügy idején az EMMI-t az akkori államtitkár, Palkovics László, jelenlegi miniszter, a BME-t a nemrég távozott Barta-Eke Gyula kancellár képviselte. (Átlátszó)