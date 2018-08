37 év után, a Facebookon kapta el bátyja gyilkosát

Közel négy évtizeden át élte szabadon világát egy amerikai férfi, aki 1978-ban fiai szeme láttára gyilkolt meg egy fiatal brit párt a hajóján. Silas Boston lelkén több gyilkosság is szárad, de soha nem kellett bíróság elé állnia egyik miatt sem. A kettős gyilkosság ügyében 2016-ban történt fordulat, de nem a rendőrségnek, hanem az egyik áldozat rokonának köszönhetően. Az észveszejtő módon fordulatos történet 40 éve kezdődött, de csak most zárult le.

A huszonéves Chris Farmer, és barátnője, Peta Frampton 1978-ban Közép-Amerikában utazgattak, ahonnan - amikor csak tudtak - leveleket küldtek családjuknak. Volt, hogy ezek gyorsan megérkeztek, de a hetvenes években, különösen a világnak ezen a felén nem igazán volt kiszámítható a postai szolgáltatás. A fiatal pár hozzátartozói nem is aggódtak, amikor napokig nem hallottak felőlük, de amikor a napokból hetek, a hetekből hónapok lettek, sejtették, hogy valami nem stimmel.

Az utolsó levélben Frampton arról írt, találkoztak Belize-en egy amerikai férfival, aki meghívta őket, hogy tartsanak vele és fiaival kis halászhajóján Honduras felé. Bár a pár terve az volt, hogy busszal Mexikóba mennek, végül elfogadták az ajánlatát. Frampton utolsó levelében azt írta, nem sok dolog történik egy hajón. Ezután nem hallottak felőlük. Az aggódó rokonok értesítették a rendőrséget és a térség hatóságait, keresés indult, de valódi nyomot nem találtak. Farmer apja fel tudta venni a kapcsolatot a Belize-i kikötőmesterrel, aki megerősítette, hogy látta kihajózni őket, és azt is, hogy a halászhajó nélkülük tért vissza. Az amerikait, Silas Bostont megtalálták a kaliforniai Sacramentóban, a brit konzulátus munkatársai ki is kérdezték a férfit, és bár meggyőződésük volt, hogy köze lehetett a pár eltűnéséhez, bizonyítékuk nem volt ellene. Hónapok teltek el anélkül, hogy a két család hírt kapott volna a fiatalokról.

1978 júliusában Guatemala partjainál két, a víz felszínén lebegő holttestet találtak. Mindkettőjüket megkínozták, megkötözték, testükre pedig súlyt kötöztek, hogy lehúzza őket a víz alá. A boncolást végző orvos szerint mindkét test rettenetes állapotban volt, egyértelmű volt, hgy horrorisztikus módszerrel végeztek velük. A pár családtagjai végül februárban tudták meg, hogy az áldozatok az ő hozzátartozóik voltak. Az ügy azonban gyorsan döglött akta lett, nem volt helyszínelés, a bűncselekményről nem írtak a guatemalai lapok, és a helyi rendőrség sem foglalkozott vele. A guatemalai hatóságok igyekeztek lerázni magukról az egészet, és próbálták Belize-re hárítani a felelősséget, ami akkor még brit fennhatóság alatt volt.

Ami még érdekesebb, hogy a sacramentói rendőrség se nagyon feszegette Boston felelősségét, pedig

a férfinak jó hosszú bűnlajstroma volt, melyen szerepelt testi sértés, rejtett fegyverviselés és nemi erőszak is. Ráadásul a két fiát sem hallgatták ki soha, annak ellenére, hogy tudták, ők is a hajón voltak.

Penny Farmer 17 éves volt, amikor bátyját meggyilkolták. A veszteség nyilvánvalóan összetörte az egész családot, de ahogy teltek az évek, megtanultak együttélni vele. Penny Farmer újságíró lett, férjhez ment, és szült három gyereket. Aztán 2015 októberében gondolt egyet, és rákeresett Facebookon a férfi nevére, aki utoljára látta a testvérét. Az, hogy Silas Boston fenn volt egyáltalán Facebookon, egy ápolónak köszönhető, aki abban az idősek otthonában dolgozott, ahol az akkorra már nagyon megromlott egészségi állapotú férfi élt akkor. Boston neki panaszkodott, hogy nagyon magányos, és nincs kivel beszélgetnie, mire az ápoló gondolt egyet, és csinált neki egy oldalt, hátha így felveszik vele a kapcsolatot ismerősei.

Penny Farmer Fotó: Penny Farmer

Penny Farmer nemcsak a férfit, de két fiát, Russell-t és Vince-et is megtalálta, és rá is írt mindannyiukra. Ezzel párhuzamosan felvette a kapcsolatot a manchesteri hatóságokkal, ők megkeresték a sacramentói rendőrséget, ahol - a véletlennek köszönhetően - épp akkor nyitották meg újra az ügyet, melyben azt vizsgálták, mi történhetett Boston harmadik feleségével, aki évekkel a pár meggyilkolása előtt tűnt el. Kiderült, hogy a férfi fiai azt mondták a rendőröknek, a családban nyílt titok volt, hogy az apjuk ölte meg. Ami ennél is súlyosabb, hogy

az elmúlt három évtized jelentős részét töltötték azzal, hogy meggyőzzék a hatóságokat arról, hogy szemtanúi voltak annak, hogy apjuk egy halászhajón kivégezte Peta Framptont és Chris Farmert.

Boston fiai megkeresték a sacramentói rendőrséget, a kanadai királyi lovasrendőrséget, az FBI-t, az Interpolt, a Scotland Yardot és a kormányügynökséget is, mindhiába, sehol nem tettek semmit.

2016 márciusában Farmer családja és Boston fiai először találkoztak a manchesteri rendőrségen. A meggyilkolt férfi rokonai ekkor ismerhették meg a szörnyű gyilkosság részleteit. Boston egyik fia, Russell elmondta, apja megkötözte Christ, majd lement a kabinba Petához, és megerőszakolta. Chris mindvégig, még akkor is, amikor már csupa vér volt az egész fedélzet, és mindketten megkínozva, összekötözve várták, hogy Boston a tengerbe dobja őket, barátnőjét nyugtatgatta, mondván, minden rendben lesz. Russell Boston azt is elmondta, apja alig két héttel később két másik, feltehetően Skandináviából érkezett turistával is végzett.

Ezután már a rendőrséget is érdekelni kezdte a dolog, sejteni vélték ugyanis, hogy talán Boston a Golden State Killer néven emlegetett, évtizedek óta keresett sorozatgyilkos. A DNS-minták azonban nem egyeztek, így ezt a vonalat elengedték. A kaliforniaiakat a nyolcvanas-kilencvenes években rettegésben tartó, igazi Golden State Killert egyébként idén áprilisban, elképesztő módszerrel fogták el. Az FBI viszont ha már működésbe lépett, elkezdte rendesen végezni a dolgát. Találtak tanúkat Belize-en és Guatemalában, azzal az emberrel is tudtak beszélni, aki a holttesteket annak idején megtalálta, és a boncolást végző orvossal és a Belize-i kikötőmesterrel is.

Chris Farmer Silas Boston fiaival a halászhajón Fotó: Sacramento kerületi ügyészség

Russell Boston állítja, apja azt mondta neki, összesen 33 embert ölt meg. Ha ez igaz, a férfi az Egyesült Államok egyik legveszélyesebb sorozatgyilkosának számít. Russell Boston arról is beszélt, a férfi őket, saját gyerekeit is megfenyegette, hogy megöli őket, és hogy Chris Farmer őket próbálta védeni a végzetes pillanatok előtt.

2016. december elsején, 38 évvel a gyilkosság, és több mint egy évvel azután, hogy Penny Farmer rákeresett testvére feltételezett gyilkosára Facebookon, Silas Bostont letartóztatták és megvádolták Chris Farmer és Peta Frampton meggyilkolásával. A férfi ekkor már elég rossz egészségi állapotban volt, és letartóztatása után úgy döntött, elutasítja az orvosi kezelést. A szervei végül sorra leálltak, és 2017. április 24-én meghalt.

„Gyáva megoldást választott” - mondta Penny Farmer. „Úgy éreztem, becsaptak. Jó lett volna a bíróságon látni, és elmondani neki, mennyire tönkretette mindkét család életét. Az, hogy lecsukassam, a szenvedélyemmé vált. De ő a saját tervei szerint szállt ki a dologból.”

A manchesteri rendőrség közleményt adott ki, melyben azt állítják, sosem zárták le az ügyet, csak bizonyítékok hiányában nem tudtak továbblépni.

Penny Farmer könyvet ír az ügyről, szerinte a történetnek még egyáltalán nincs vége. Tudni szeretné, a hatóságok miért nem foglalkoztak vele, és miért hagyták, hogy egy gyilkos évtizedekig szabadon járkáljon.

A sztorit a BBC írta meg.