42 év után, filmbe illő módszerrel kapták el Amerika egyik legparább sorozatgyilkosát

East Area Rapist, Original Night Stalker, Diamond Knot Killer – ezeken a neveken ismerték azt a sorozatgyilkost Kaliforniában, akit most - úgy tűnik - végre elkaptak. Több mint 40 évvel azután, hogy először követett el bűncselekményt.

Az EARONS (mozaikszó, melyet a East Area Rapist és az Original Night Stalker elnevezésekből képeztek) néven is emlegetett férfit egészen elképesztő módszerrel azonosították be, ami lehet, hogy a tárgyalóteremben nem is jön majd túl jól. Bár 12 gyilkosságot és 51 nemi erőszakot írnak a számlájára, lehet, hogy utóbbiakért nem is lehet majd felelősségre vonni. Viszont így is simán halálra ítélhetik.

A megyei seriff, Scott Jones sajtótájékoztatót tart a 72 éves Joseph DeAngelo letartóztatásáról. Fotó: Rich Pedroncelli/AP

Amerika sokkban van, a sorozatgyilkos kiléte ugyanis évtizedek óta tartja lázban az országot, főleg Kalifornia lakóit, ahol a most letartóztatott egykori rendőr, Joseph James DeAngelo Jr. a bűncselekményeket elkövette.

Az EARONS 1976 és 1986 között tartotta rettegésben az állam lakóit, betörésekkel és lopással kezdte, nemi erőszakkal folytatta, majd elkezdett gyilkolni is. A rendkívül kegyetlennek tartott, mostanában csak Golden State Killernek nevezett sorozatgyilkosé az egyik legismertebb, legtöbbet kutatott, nyomozók, ügyészek, újságírók, bloggerek és összeesküvés-elmélethívők által életben tartott döglött ügy, nem csoda, hogy most a sikerből is mindenki szeretne egy kis részt magának. Pedig úgy tűnik, annak ellenére, hogy milyen sokan foglalkoztak vele, végül egy nyomozó egészen döbbenetes módszerrel bukkant a nyomára. És épp ez a módszer az, amin még simán meg is csúszhat az egész.

A gyanúsított, a 72 éves Joseph James DeAngelo Jr., ahogy azt a nyomozások során mindvégig sejtették, korábban a rendvédelemnél dolgozott, előbb a hadseregnél, szolgált Vietnamban is, majd a rendőrség kötelékében. 1973-tól egy kis kaliforniai településen, Exeterben dolgozott, ezekben az években sorozatos betörések voltak a környéken - az elkövetőt el is nevezték Visalia Ransackernek -, majd 1976-tól (ebben az évben történt az első támadás) az auburni rendőrségnél.

Rendőrségi karriere 1979-ben ért véget, amikor rajtakapták, hogy kalapácsot és kutyatávoltartó spray-t akart lopni egy áruházból. Karriere itt megszakadt, ami ellen nem is tiltakozott, vélhetően nem szerette volna, hogy túlságosan vizsgálni kezdjék, miért volt szüksége ezekre a tárgyakra.

A szörnyeteg

A Golden State Killer minden támadást aprólékosan megtervezett, valószínűleg előre kinézte áldozatait, akiket aztán hamarosan le is vadászott. Szokása volt, hogy a támadás előtt betört házukba, és kinyitotta a lezárt ablakokat, hátsó bejáratokat, hogy amikor visszatér, könnyen bejusson. Volt olyan eset is, hogy bejutott a házba, elbújt a gardróbban, majd amikor áldozatai elaludtak, felébresztette őket, és megkezdte a tortúrát. Azt élvezte igazán, ha a hozzátartozók a közelben voltak, egy 13 éves kislányt például úgy erőszakolt meg, hogy az anyja a szomszéd szobában volt. A házban tartózkodó férfiakat egy székhez kötözte, szájukat kendővel tömte be, és hogy biztosan tudja, nem mozgolódnak, törékeny dolgokat tett a vállukra, hátukra, hogy ha nagyon fészkelődnének, az leessen, és meghallja. Egyértelműen örömöt okozott neki más szenvedése, de volt olyan áldozat is, aki arról számolt be, az erőszak kellős közepén elvonult egy másik helyiségbe, ahol szipogva szólítgatta az anyukáját. A támadó, akinek védjegye volt, hogy a maszkon keresztül sziszegő hangon beszélt, ilyenkor elcsukló, síros hangon ismételgette: „Mami, mami, mami!”

Szintén szokása volt, hogy a támadást evéssel szakította meg, ilyenkor áldozata hűtőjéből falatozott.

Katie Maggiore és férje, Brian Maggiore. 1978. február 2-án, a kaliforniai Rancho Cordovában, kutyasétáltatás közben végzett velük a sorozatgyilkos. Fotó: AP

A The Sacramento Bee arról írt, a hetvenes évek végén tartottak a megyében egy gyűlést, melyen az erőszakoló híre miatt aggódó lakosságot igyekeztek megnyugtatni. A seriff itt azt mondta, ő nem fél, és a férfiak biztonságban tudhatják feleségeiket. Nem sokkal később az erőszaktevő betört a házába, és megerőszakolta a feleségét. A nyomozók szerint maga a támadó is jelen volt a gyűlésen, utána pedig hazáig követte áldozatait. Kegyetlenségét jelzi, hogy több áldozatát még évekig a támadás után is telefonhívásokkal zaklatta.



Családfakutató oldalon bukott le

Az, hogy ennyi idő után végre fény derülhet a sorozatgyilkos személyazonosságára, nagyban köszönhető a nemrégiben visszavonult nyomozónak, Paul Holes-nak, aki karriere során soha egy pillanatra nem tudta félretenni az ügy döglött aktáját.

„Nem kérdés, hogy az ügy megszállottja voltam. Az életem bizonyos területeit elhanyagoltam, csak hogy ezzel foglalkozhassak”

- nyilatkozta Holes az ABC7 News-nak.

A törvényszéki nyomozó már nyugdíjazására készült, de ezt az esetet akkor sem tudta elengedni. Aztán az az ötlete támadt, hogy a nyílt forráskódú családfakutató oldalon próbálkozik. A Ged Match egy olyan adatbázis, ahova - bizonyos feltételekkel - bárki feltöltheti a saját DNS-ét. Holes ide töltötte fel azt a DNS-t, melyet több támadás helyszínén is megtaláltak, és amelyről feltételezhető volt, hogy az elkövetőé. Ezután az oldalon lekérdezték, hány olyan egyezés van, mely alapján feltételezhető, hogy valamelyik találat a támadó valamelyik rokonáé. Így jutott egyre közelebb DeAngelóhoz. Még azt is sikerült kiderítenie, hogy Olaszországból származik.

Miután sejteni lehetett, hogy az egykori rendőr összefüggésbe hozható a bűncselekményekkel, gyors és nagyon nagy titokban tartott akció indult. Elkezdték megfigyelni a még mindig Kaliforniában, Citrus Heights-ban élő férfi házát, és a környékről sikerült begyűjteni a hátrahagyott DNS-ét. Ezt összevetették a korábbi helyszíneken talált nyomokkal, és múlt pénteken megállapították, hogy szinte teljesen bizonyos, hogy DeAngelo és a bűncselekmény-sorozat elkövetője ugyanaz a személy. A biztonság kedvéért ezután elvégeztek még egy ellenőrző vizsgálatot, melynek hétfőn lett meg az eredménye.

Ekkor hívta fel az államügyészt, Anne Marie Schubertet helyettese, Steve Grippi. Schubert nem is titkolta, mekkora izgalomba jöttek a hírektől, és hogy rendesen leesett az ő álluk is. Ezután hozta meg az ügyész a döntést, hogy DeAngelo letartóztatásáig a lehető legnagyobb titokban dolgoznak, nehogy a férfi megneszelje, hogy mi történik.

A kommandósok végül kedden rohanták le a házat, a meglepett férfi pedig azt kérte a rendőröktől, gondoskodjanak a sütőben készülő húsról. Egyelőre egy kaliforniai házaspár, Katie és Brian Maggiore 1978-as lemészárlásával vádolják, de amint sikerül egyeztetni a többi ügyésszel, valószínűleg összevonják majd az egyes ügyeket, és egy tárgyaláson döntenek az összesről.

Kérdés, hogy a bíróságon megtámadják-e Paul Holes nyomozási módszerét. Az Egyesült Államokban szabályozzák, hogy hogyan és milyen esetekben férhetnek hozzá a hatóságok az adatbázisokhoz. Kalifornia az elsők között, 2008-ban engedélyezte, hogy rendvédelmi szervek vizsgálhassák ezeket a genetikai adatbázisokat, de csak letartóztatás alatt lévő vagy elítélt személyek esetében.

John Roman, a Chicago Egyetem kutatója arról beszélt, még hasonló esetről sem hallott soha. Roman a téma szakértője, 2005 és 2009 között Orange megyében és Los Angeles-ben vizsgálta a DNS-minták szerepét bűnügyi nyomozásokban. Ő úgy véli, ha valóban a DNS-eket gyűjtő oldalon keresztül bukkantak DeAngelo nyomára, az a tárgyalóteremben gondot okozhat még majd.

A nemi erőszak elévülhetett

Yolo megyében csütörtökön jelentették be, hogy három, 1978-ban elkövetett nemi erőszakot vizsgálnak az üggyel összefüggésben. DeAngelo Kalifornia kilenc különböző megyéjében követhetett el nemi erőszakot, köztük Sacramentóban, Yolo megyében és San Joaquinban. A Yolo megyei ügyész már bejelentette, hogy vádat akarnak emelni DeAngelo ellen ezekben az ügyekben, kérdés azonban, nem évültek-e el azóta az esetek. Azt is vizsgálják, halálra ítélhetik-e a férfit - ebből a szempontból fontos, hogy melyik évben követte el DeAngelo a bűncselekményeket, mert a halálbüntetést 1972-ben felfüggesztették Kaliforniában, és csak 1977-ben állították vissza.