Eljárást indított a rendőrség a tiszás önkéntesekkel balhézó fideszes polgármesterjelölt ügyében

Garázdaság miatt indított eljárást a rendőrség, miután Dunaegyházán rátámadtak a Tisza Párt önkénteseire – írja a 24.hu.

Magyar Péter pártelnök vasárnap számolt be arról, hogy előző nap a fideszes polgármesterjelölt, Kovács Roland alpári stílusban szidta a nyugdíjas önkéntest, és megrugdosta a Nemzet Hangja szavazás miatt kitett pultot is. Kovács a kocsmából lépett ki többekkel együtt. (Ő a kocsma tulajdonosa is.)

A lap rákérdezett, hogy az ügyben kihallgattak-e valakit gyanúsítottként, de erre a nyomozás érdekeire hivatkozással nem válaszolt a rendőrség. Az ügyben Magyar Péter tett feljelentést, és közölte, a településre küldenek további 20 önkéntest.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444





A szavazatokat gyűjtő aktivistákat több helyen is érte atrocitás. Hétfőn megkérdeztünk több aktivistát is a tapasztalataikról, és kiderült, Budapesten minden nap találkoznak néhány kötekedővel, az agglomerációban viszont nyugodt a helyzet.