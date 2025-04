Moszkvai Trump-toronnyal kedveskednének az oroszok az amerikai elnöknek

Orosz tisztségviselők újra elővették a moszkvai Trump-torony ötletét, hogy rábírják az amerikai elnököt az amerikai-orosz viszony rendezésére.

Az ötlet Donald Trump választási győzelme után merült fel. Nagyvállalatokat és tisztségviselőket bíztak meg a feladattal, hogy dolgozzanak ki egy üzleti javaslatot az elnök meggyőzésére. A folyamatban az olajkereskedelemmel foglalkozó Roszneft, az atomenergiában utazó Roszatom és az acéliparban aktív Polyus Gold is részt vett. A cégekben közös, hogy az Egyesült Államok mindannyiukat szankciókkal sújtja.

A felek arra jutottak, hogy érdemes újra elővenni a moszkvai Trump-torony ötletét. Korábban 2013-ban és 2015-ben is felmerült, hogy Trump felhőkarcolót építene az orosz fővárosban, azonban a tervekből végül semmi sem lett. A mostani javaslat egy 150 emeletes épülettel számol, a felhőkarcolóban luxushotel, fitneszcentrum és irodáknak fenntartott részleg is lenne. A megnyitón pedig Trump is részt vehetne.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Donald Trump 2019-es találkozója Oszakában Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT/Anadolu via AFP

Egyelőre nem világos, hogy a terv mennyire van előrehaladott állapotban, azonban az egyik orosz tisztviselő azt mondta, a moszkvai önkormányzat nyitott a projektre. (via Kyiv Independent)