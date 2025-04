Az AfD feloszlatta a titkosszolgálat által szélsőségesként nyilvántartott ifjúsági szervezetét

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) feloszlatta a német titkosszolgálat által 2023-ban szélsőséges jobboldali szervezetnek minősített Junge Alternative (JA) elnevezésű ifjúsági szervezetét.

A lépés nem volt előzmény nélküli, ugyanis hosszas vita után az AfD januárban már kivált a JA-ból. A riesai pártnapon hatalmas ujjongás fogadta a kétharmaddal meghozott döntést.

Az ujjongók között volt Dennis Hochloch is, aki nemrég távozott a JA-ból, és jelenleg az AfD elnökségében dolgozik egy új ifjúsági szervezet létrehozásán. A JA-t azért oszlatták fel, hogy védekezzenek a titkosszolgálat ellen, ami könnyen betilthatta volna az ifjúsági szervezetet.

photo_camera Hannes Gnauck, a Junge Alternative elnöke beszél az AfD januári pártnapján Fotó: SEBASTIAN KAHNERT/dpa Picture-Alliance via AFP

Hochloch azt mondta, hogy a feloszlatás a problémás tagok kidobására is lehetőséget biztosít. Az új ifjúsági szervezetbe ugyanis csak azok léphetnek majd be, akik az AfD-nek is tagjai. Eddig ez nem volt feltétel. A párt most minden 36 éven alulinak levelet küld, hogy megkérdezze, akar-e tag lenni az új szervezetben.

Bár a pártvezetés nagyobb kontrollt szeretne az új ifjúsági szervezet felett, a fiatalok radikalizmusát is meg akarja őrizni. El akarják kerülni, hogy az új szervezet a konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) ifjúsági szervezetéhez, a Junge Unionhoz hasonló konformista alakulat legyen. Meg akarják találni a középutat a provokatív és professzionális működés között. (via Tagesschau)