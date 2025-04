Több mint kétezer halálos áldozata van a mianmari földrengésnek

Egyhetes nemzeti gyászt hirdettek hétfőn Mianmarban, miközben a legfrissebb jelentések szerint a pénteki 7,7 erősségű földrengés halálos áldozatainak száma elérte a 2056-ot, a sérülteké a 3900-at, 270 embert pedig még mindig keresnek, írja a Guardian. Az Egészségügyi Világszervezet szerint

az ország középső és északnyugati részén, köztük Mandalajban és Szagaingban az egészségügyi rendszer összeomlott, a kórházak képtelen ellátni a sérülteket.

A helyzetet súlyosbítja, hogy legalább három kórház teljesen megsemmisült, 22 pedig részben megrongálódott. Az ENSZ arról számolt be, hogy a közlekedési infrastruktúra is súlyos károkat szenvedett, ami miatt a humanitárius segélyek célba juttatása is csak lassan halad.

photo_camera Fotó: SAI AUNG MAIN/AFP

Az Amerikai Földtani Szolgálat előrejelző modellezése szerint

Mianmar halálos áldozatainak száma meghaladhatja a tízezret, és a veszteségek túlléphetik az ország éves gazdasági teljesítményét.

photo_camera Fotó: SAI AUNG MAIN/AFP

A magyar kormány 5 millió forintos humanitárius gyorssegélyt nyújt a Hungary Helps program keretében a mianmari földrengés túlélőinek a Katolikus Karitászon keresztül,

- jelentette be hétfő este Azbej Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár.