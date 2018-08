Elkapták az 1998-ban meggyilkolt holland kisfiú feltételezett gyilkosát

Letartóztatták Spanyolországban azt az 55 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, húsz évvel ezelőtt, Hollandiában meggyilkolta az akkor 11 éves Nicky Verstappent. Az eset akkor az egész országot megrázta, de egészen a közelmúltig nem volt gyanúsítottja az ügynek. Nemrégiben azonban fordulat állt be az ügyben: Jon Bresch eltűnését rokonai jelentették be, ezután a rendőrség átkutatta az otthonát, és ekkor derült ki, hogy 100 százalék biztossággal egyezik a DNS-e a gyerek ruháján talált mintával. Bresch már a gyilkosság után gyanús volt a hatóságoknak, ki is hallgatták, de végül arra jutottak, hogy csak véletlenül épp arra járt.

A gyanúsított fotója

A kisfiú ruháján mindössze egyetlen idegen DNS-darabot találtak, de a rendőrségnek több mint 14 ezer férfi adott önként DNS-mintát, e lévén pedig lehetőség volt rokonok révén is kutatni az elkövető után. Végül mégis a feltételezett elkövető eltűnése oldotta meg a rejtélyt. Brescht azóta is keresték, és végül vasárnap vették őrizetbe Spanyolországban, nem messze Barcelonától. Az egyik helyi lakos a médiahírek alapján ismerte fel, ő tett bejelentést a rendőrségen.

Az akkor a 11 éves Nicky Verstappen 1998 augusztusában tűnt el egy iskolai táborozás során a sátrából. A fiatal fiú holtteste másnap, a közeli erdőből került elő.



Nicky Verstappen

(via)