Ezek voltak a nyár legnagyobb slágerei a Spotify szerint

Nyilvánosságra hozta a zeneszolgáltató a nyár legtöbbet játszott dalainak listáját, nem túl megdöbbentő módon a lista élén Drake Kikije, az In My Feelings végzett, a számot 393 millió alkalommal streamelték a felhasználók június elseje és augusztus 20. között. Drake-et a Maroon 5 követi a Girls Like You-val, az ötödik helyen pedig az idén elhunyt XXXTentacion SAD!-je áll. Calvin Harris One Kiss-e meglepő módon csak a hetedik a listán. A nyári slágerlista általában elég jól előrejelzi az év végi eredményeket is.