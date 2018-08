Karácsony Gergely állítja, nem mondott olyat, hogy vállalná az EP-lista vezetését

A Hír TV híre nyomán mi is megírtuk, hogy Karácsony Gergely bejelentkezett a baloldali ellenzék listavezetőjének az EP-választásra. A Mérce most azt írja, megkeresték a zuglói polgármestert, aki azt mondta, a csatorna kiforgatta a szavait, ő nem mondott ilyet. A Hír TV vasárnap este adott le egy rövidke riportot arról, hogy Karácsony „vállalná egy baloldali pártszövetség európai parlamenti listájának vezetését”, ezzel szemben most

a Mércének azt állítja, nem mondott semmi olyat, hogy vállalná ezt a listavezetést, ehelyett annyit válaszolt, hogy a kérdés nem időszerű.

A riportban egyébként ennyi hangzik el a témában:

„Én nagyon hiszek a szociális Európában, nagyon hiszek a szociális demokrácia magyarországi és európai terjesztésében, és egy olyan kampányt szívesen tudnék támogatni bármilyen szinten, ami ezeket a szociális kérdéseket feszegeti és az Európai Unió jelenlegi működésével kapcsolatos kritikákat sem rejti véka alá. Azt gondolom, hogy egy ilyen típusú kampányt érdemes lenne csinálnia magyar baloldalnak.”



A polgármester a Mércének arról is beszélt, a riporter mutatott neki egy levelet, melyet állítólag az MSZP elnöke, Tóth Bertalan írt, és amiben javaslatot tesz egy ellenzéki EP-listára, amelyet Karácsony vezetne.



Karácsony szerint a Hír TV újra a régi.