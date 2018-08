Lehet, hogy találtak egy hatóanyagot, ami úgy fogyaszt le, hogy közben nem okoz szívbajt

Az ilyen hírekkel nyilván igen óvatosan szabad csak bánni, de most a komolyan vehető sajtó is arról számol be, hogy talán megtalálták az első olyan gyógyszerhatóanyagot, amiből veszélyes mellékhatások nélküli, és valóban hatásos fogyasztó tablettát lehet előállítani.

A Guardian cikke szerint egy 12 ezer emberen elvégzett amerikai kutatás szerint a lorcaserin nevű hatóanyag, ami az agy stimulálásával okoz jóllakotságérzetet a beszedőiben, kimutatható módon lefogyaszt. Persze nem annyira, mint a hazugságokkal hirdetetett csodapirulák, de a kísérlet során az alanyok 40 hónap alatt átlagosan 4 kilóval lettek könnyebbek.

Egy év elteltével a kísérleti alanyok 39 százaléka legalább 5 százaléknyit lefogyott az induló testtömegéből, amiközben a placebót szedő kontrollcsoport tagjainak 17 százaléka fogyott legalább ennyit. Mellékesen az is kiderült, hogy a hatóanyag szedőinek valamivel kisebb százaléka lett közben cukorbeteg.

A szer szívbillentyűkre gyakorlt hatását 3270 résztvevőn vizsgálták és nem találtak szignifikáns eltérést a kontrollcsoporthoz képest. (A szívkárosító hatás az eddig kifejlesztett fogyasztószerek jellegzetes gyenge pontja volt.)

A lorcaserint szedők közül 21 embernek támadtak közben öngyilkos gondolatai, szemben a 11 placebót evővel, de az előbbi csoportba tartozók korábban depressziós tünetekről számoltak be.

Mindkét tesztcsoport tagjai diéta és testmozgás mellett szedték a gyógyszert illetve a placebót.

Az Egyesült Államokban van már forgalomban lorcaserintartalmú gyógyszer.