Megőrülsz, olyan idegesítővé válhat mától a Youtube a lelőhetetlen reklámok miatt, ha a júzerek is úgy akarják

A napokban egy potenciálisan idegesítő reklámfajta bekapcsolását teszi lehetővé a Youtube a felhasználók igen széles körének. Nem az összes csatornatulajdonosnak, de az összes olyannak, aki benne van a Youtube partnerprogramjában, vagyis pénzt keres a videózással. Eddig a legnagyobb Youtube-sztárok szűk körének adták csak meg ezt az opciót.



A dolog a gyakorlatban annyit jelent, hogy a youtuberek eldönthetik, beengednek-e olyan hirdetéseket a csatornájukra, amik nem átugorhatóak és jellemzően 15-20 másodperc hosszúak.

Egyelőre tehát megmaradnak a rövid, illetve a hosszabb, de 5 másodperc elteltével átugorható típusok is.



Az újfajta hirdetések létének az az értelme, hogy egyfelől több kerülnek a hirdetőknek, másfelől a csatornák tulajdonosai is nagyobb részesedést kapnak utánuk, mint az átugorhatókért.

A dolog tehát - egyelőre legalábbis - nem lesz kötelező. Ha a csatornádon nem jön be az új rendszer - mert a júzerek mondjuk érzékelhető mennyiségben elpártolnak miatta, ha túl sok átugorhatatlan engedsz be - szabadon ki is kapcsolhatod ezt a hosszúreklám-opciót.

Azt a közeljövő fogja megmutatni, hogy a felhasználók hogyan reagálnak, illetve hogy mit lépnek erre a youtuberek, illetve maga a cég.

(via HVG)