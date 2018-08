A légszennyezés nemcsak megöli, de el is butítja az embereket

YIN MING / IMAGINECHINA Fotó: Yin ming

A szennyezett levegő súlyos hatással van az intelligenciaszintre



- erre jutott egy új kutatás, aminek eredményeit a Proceedings of the National Academy of Sciences című lapban ismertették. Az eredmények szerint azok, akik szennyezett levegőt szívnak be, jellemzően rosszabbul teljesítenek nyelvi és számtani feladatokon. Annak, ha valaki hosszú távon csak szennyezett levegőhöz jut, olyan hatása lehet, mintha egy teljes év oktatás kimaradt volna az életéből.

A kutatást Kínában végezték 20 ezer fő részvételével 2010 és '14 között, a nitrogén-dioxid és szulfur-dioxod szennyezést hasonlították össze a teszteken elért pontszámokkal. Az derült ki, hogy a nyelvi pontszámok romlanak le jobban, mint a számtaniak, a férfiak intelligenciaszintje pedig nagyobb mértékben romlott, mint a nőké. Minél tovább van valaki szennyezett levegőnek kitéve, annál súlyosabb a romlás. A 64 év felettiek kognitív képességeit pedig különösen károsan érinti a légyszennyezés.

Ráadásul rövid távú hatása is van a légszennyezésnek: a diákok, akik különösen szennyezett napokon tettek fontos vizsgákat, jellemzően rosszabbul teljesítettek.



A kutatók szerint bár a felmérés Kínában készült, az eredmények a világ minden részére érvényesek. (Guardian)