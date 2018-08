Az Erdogan vejéből lett török gazdasági miniszter szerint Trump lépései súlyosbíthatják a menekültválságot

A török gazdasági miniszter, Berat Albayrak Párizsban járt a héten, és ott arról beszélt, hogy a Törökország ellen bevezetett amerikai szankciók következtében megnőhet a terrorizmus veszélye és eszkalálódhat a menekültválság.

Albayrak nemrég lett miniszter, és kinevezése sok kritikát váltott ki, hiszen a meglehetősen komoly gazdasági problémákkal küzdő ország gazdaságpolitikájának élére Erdogan vejeként kerülhetett oda.

Berat Albayrak Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu Agency

A francia fővárosba utazó vej/miniszter pedig most világos fenyegetést fogalmazott meg Trump felé: Albayrak szerint az amerikai szankciók nemcsak a nemzetközi pénzügyi rendszernek árthatnak, de a régió stabilitásának is, és megvan bennük a lehetőség, hogy sokkal nagyobb problémához vezessenek.

Albayrak utalás szintjén sem jelezte, hogy Ankara kész lenne visszalépni abból a diplomáciai konfliktusból, ami a hó elején mélyült el a két NATO-tagállam között. Szerinte az amerikaiak friss szankciói politikailag motivált lépések voltak, melyeket Törökország európai szövetségesei is elleneztek.

Ankara továbbra sem hajlandó szabadon engedni házi őrizetéből Andrew Brunson lelkipásztort, akit 2016 októberében vettek őrizetbe, mivel a török hatóságok szerint a puccsistákat támogatta. Trump egy ideje már követelte Brunson szabadon engedését, majd szankciókat is bejelentettek török miniszterek, illetve az acélárakra. A szankciók hatására a török líra a korábbinál is mélyebbre zuhant, jelentősen veszítve dollárral szembeni értékéből.

A Szíriával, Iránnal és Irakkal is szomszédos Törökország a nyugati országok kiemelt szövetségesének számított a régióban. Mellette pedig Törökország jelenleg 3,5 millió szíriai menekültet fogad be egy EU-val kötött megállapodás értelmében. (Financial Times)