Hír TV: Újraindítják a Szabadfogást, de „más vendégekkel”

Szikszai Péter a Hír TV visszafoglalásakor Fotó: botost/444.hu

A Mandinernek adott interjút Szikszai Péter, a visszafoglalt Hír TV tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese.

A tervekről kiderült:

Péntekenként politikusi nagyinterjú lesz Péntek 9 címmel.



Gajdics Ottó visszatér.



Lehet, hogy újra összeáll a Célpont régi csapata.



És újra fogják indítani a Szabadfogás című műsort, amiben különböző véleményű emberek vitatkoztak, de „más vendégekkel”.

„Vitát akarunk a műsorba, ezért jobboldalról és baloldalról is hívunk szereplőket. Reméljük, elfogadja mindenki a meghívást, és akkor valóban kemény szóváltások lesznek” - mondja Szikszai. A Szabadfogás eredeti készítői, többek között Dévényi István és Konok Péter most a Magyar Hangon készítenek műsort Kötöttfogás címmel.



Az, hogy mi lesz Puzsér Róbert műsorával, a Sznobjektívvel, „egy-két napon belül kiderül”.

Szikszai azt mondja, nincs rivalizálás az Echo tévével, de

két ugyanolyan típusú tévét fenntartani nincs sok értelme.

Szerinte profilváltásra lehet szükség, „ez a televízió azonban a nevében is tükrözi a profilját, ezért nehezen tudom elképzelni, hogy ne hírcsatornaként működjön”.



Mindenesetre most „a jobboldali nézőknek most két tévéjük is van, nem olyan nagy baj ez”.