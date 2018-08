„Németország a németeké! Kifelé az idegenekkel!” - videó a chemnitzi összecsapásokról

Hétfő este szélsőjobboldali és antifasiszta tüntetők csaptak össze Németország keleti részén, Chemnitzben. Előbbiek több ezren, utóbbiak körülbelül ezren voltak.

Az eset előzménye, hogy a hétvégén három német férfit is megkéseltek egy utcai fesztiválon a városban, egyikük meghalt, a másik kettő súlyos sérüléseket szenvedett, a rendőrség pedig egy 32 éves szíriait és egy 22 éves irakit gyanúsít a támadással. A férfi halála után, vasárnap demonstrációk kezdődtek a városban, a résztvevők egy része pedig már szabályosan vadászott a bevándorlókra.

Fotó: JAN WOITAS/dpa Picture-Alliance/AFP

Hétfő este ismét utcára mentek a szélsőjobboldali tüntetők, ekkor már antifasiszta ellentüntetőkkel is talákoztak. A két csoportot rendőrök választották el egymástól, de így is történtek összecsapások, sérülések is.



Fotó: SEBASTIAN WILLNOW/dpa Picture-Alliance/AFP

A Deutsche Welle videója szerint azt skandálták a Karl Marx-szobor előtt (Chemnitz az NDK-s időkben Karl-Marx-Stadt volt):



„Németország a németeké! Kifelé az idegenekkel!”

és az újságíróknak pedig azt kiabálták, hogy hazudnak, és álhíreket terjesztenek.