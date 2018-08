Orbán és Rogán már Milánóban van a Heti Hetes egykori műsorvezetőjével

Orbán Viktor miniszterelnök nyakára ejtett világoszöld nyakkendőben megérkezett az olaszországi Milánóba. Természetesen most is magával vitte a propagandaminiszterét, Rogán Antalt, de fotón a balján a Heti Hetes című, mára megszűnt Orbán-ellenes politikai műsor vezetője, az olaszul rohamtempóban kiképzett Csiszár Jenő milánói főkonzul is szerepel.



Fotó: Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI/MTVA

Orbán Viktor Milánóban találkozik Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel, akivel nagyon hasonló nézeteket vall az EU-ról és a menekültekről, de az olasz kormány éppen azzal a kvótarendszerrel akarja megoldani a menekültkérdést, amivel szemben a magyar kormány minden követ megmozgat.