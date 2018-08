Orbán Olaszországban: az értelmet felzabálja az érzelem

Orbán Viktor kedden Milánóban találkozik Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel, akivel nagyon hasonló nézeteket vall az EU-ról és a menekültekről.



Csakhogy az olasz kormány éppen azzal a kvóterendszerrel akarja megoldani a menekültkérdést, amelyikkel szemben a magyar minden követ megmozgat. És Salvini úgy akar másfajta EU-t, hogy legyőzné a Fidesz által erősített európai néppártot.



A két politikus között csak érzelmi ügyekben van összhang, a megoldási javaslataik viszont pont ütik egymást. Mégis látványosan barátkoznak, kiváltva ezzel a többi olasz párt haragját.



Közel egy hónap pihenés után Orbán Viktor miniszterelnök kedden felveszi a munkát, és rögtön Milánóban kezd. Matteo Salvinivel, Olaszország belügyminiszterével találkozik, aki egyben a Liga nevű kisebbik olasz kormánypárt elnöke is.

A magyar kormány rendszeresen méltatja Salvini bevándorló-ellenes politikáját, az EU-t kritizáló kirohanásait, és ha csak a szlogeneket nézzük, Orbán és Salvini természetes szövetségesei egymásnak. Mindketten úgy gondolják, hogy nem kell beengedni senkit Európába, és mindketten úgy gondolják, hogy a jövő tavaszi EP-választás kiváló alkalom lesz arra, hogy az EU-s intézményeket meghatározó embereket eltakarítsák, és kibéküljön az unió Oroszországgal.

Csakhogy van két körülmény, ami miatt e hasonló gondolkodású két ember ellenségként is kezelhetné egymást, ha igazán komolyan gondolnák azt, amit mondanak.

Az olasz kormány akarja éppen a legeslegjobban a kvótarendszert

A jelenlegi olasz kormány – és így Salvini is – úgy akarja megoldani a menekültválságot, hogy valakik elviszik valahova az Olaszországba érkezőket. A legutóbbi EU-csúcson az olasz miniszterelnök ki is zsarolt egy homályos elköteleződést a tagállami vezetők részéről, hogy menekülttáborokat állítanak majd fel valahol, ahová mindenkit elhelyezhetnek, aki csak a Földközi-tenger felől érkezik. Csakhogy ezek a táborok egyelőre nem léteznek.

A menekültek elszállítására ezért továbbra is egyetlen részletesen kidolgozott terv van napirenden, a 2016 májusában az Európai Bizottság által kiadott kvótás javaslat. Eszerint ha egy tagállamban aránytalanul sok menekült torlódik fel, akkor a többieknek egy képlet alapján szét kell osztani őket, és menekültkérelmüket elbírálniuk, és ha befogadásuk szükséges, akkor gondoskodniuk is kell róluk.

Mivel ezen kívül nincsen más recept egyelőre az EU-ban a probléma megoldására, ezért az olasz kormány az utóbbi hónapokban a leghatározottabb támogatója lett a kvótarendszer elfogadásának. A rendszer legnagyobb ellensége pedig Magyarország, illetve a V4-es szövetség.

Innen nézve pedig hiába örvendezik közleményekben Szijjártó Péter külügyminiszter minden alkalommal, ahányszor csak nem enged kikötni egy menekültekkel teli hajót Salvini belügyminiszter, Salvini összes ilyen gesztusa arra megy ki, hogy kizsarolja a kvótarendszert, amit Magyarország olyannyira ellenez.

Az olasz kormány nagyobbik pártjának, az 5 Csillag Mozgalomnak a frakcióvezetői (szenátusi és parlamenti) közös nyilatkozatot adtak ki a hétvégén Orbán politikája ellen. Azt írják, hogy elfogadhatatlan, hogy Magyarország nem teljesítette a korábbi kvótás kötelezettségét, és továbbra is blokkolja Olaszország megsegítését menekült-ügyben. A párt politikusai azt akarják, hogy Olaszország annyival kevesebb tagdíjat fizessen az EU költségvetésébe, amennyi abból Magyarországnak menne különböző támogatásokra, hogy megtorolják Orbán kvótaellenes politikáját.

Az olasz miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy Olaszországnak addig nem kellene betartania az EU által előírt pénzügyi szabályokat, ameddig a többi tagállam nem segít a menekültek elosztásában.

Az 5 Csillagot annyira bosszantja Salvini és Orbán találkozója, hogy szerintük Salvini nem belügyminiszterként, és így nem a kormány képviselőjeként találkozik a magyar miniszterelnökkel, hanem legfeljebb pártelnökként.

Az olasz jobboldali ellenzék is a kvótarendszert erőlteti. Antonio Tajani, a Berlusconi-féle Forza Italia alelnöke, és egyben az Európai Parlament elnöke azt nyilatkozta hétfőn, hogy nagyon reméli, hogy Salvini képes lesz meggyőzni Orbánt, hogy fogadja el a kvótarendszert.

Matteo Salvini Fotó: Miguel Medina/AFP

A néppártból a néppárt ellen?

Tajani nyilatkozata azért is érdekes, mert ő az Európai Néppárt (EPP) egyik erős embere, és a pártszövetségnek tagja a Fidesz is. Miközben Matteo Salvini a nyáron kihirdette, hogy az EP-választásra új európai pártszövetséget akar összehozni a bevándorlásellenes erőkből. Salvini terve leginkább az EPP-re lehet veszélyes.

Orbán Viktor szintén utalgatott arra, hogy jó lenne egy ilyen szövetség, bár azt nem tette világossá, hogy az EPP-t tolná jobbra ennek érdekében, vagy ő is benne lenne Salvini kezdeményezésében. (A Liga és a Fidesz európai összefogásának nehézségeiről itt írtunk korábban.)

Érdekes lesz mindenesetre figyelni, hogy a keddi találkozón szóba kerül-e egy új európai pártszövetség megalakítása, vagy csak migránsozás lesz.

Salvini fontoskodásához Orbán csak díszlet lesz?

A találkozó jelentőségét Salvini szempontjából az is adja, hogy a belügyminiszter látványos külpolitikát akar csinálni, és így erősebbnek mutatni magát, mint ami pozíciójából következik. Így talán még az is kapóra jön neki, hogy az olasz baloldali Demokrata Párt tüntetést szervezett Milánóba Orbán látogatása ellen. Orbán után a cseh miniszterelnököt, a szintén kvótaellenes Andrej Babist is fogadja Salvini.

Salvini szeretné, ha előre hozott választásokat tartanának Olaszországban, ami után ő lenne a miniszterelnök. Most ugyanis pártja népszerűsége magasabb, mint a nagyobbik kormánypárté, az 5 Csillag Mozgalomé.

Vagyis Orbán (és Babis) látogatása Salvini szempontjából valószínűleg arra jó leginkább, hogy erőt mutasson otthon: ő belügyminiszterként is nemzetközi játékos, és képes lenne miniszterelnökként is működni.

Az érzelem az értelem ellen

Egymás vállának lapogatásán kívül nem látszik, hogy miben tudnának megegyezni a közép-európai kormányfők Salvinivel. Salvininek az kell, hogy vigyék el a menekülteket Olaszországból, Orbánék viszont arra építették fel a politikájukat, hogy nem vesznek magukhoz senkit sem.

Salvini másik kitörési ötlete az új európai párt (Ligák Ligája lenne a neve) megalapítása, csakhogy Orbán pártja az EPP-ben, Babis pártja (az Ano) pedig a liberális frakcióban (ALDE) van, így egyiküknek sem érdeke a mostani állás szerint egy új csoport felfuttatása.

Az egyetlen közös pont köztük az EU állandó támadása, és az oroszok elleni szankciók feloldásának óhaja. Valószínűleg ezek motiválhatják barátkozásukat, mert hivatalosan hangoztatott érdekeik egyébként összeegyeztethetetlenek.