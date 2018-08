A Megye I-es Fertőszentmiklós három meccs alatt 45 gólt kapott

Valószínűleg negatív rekordot döntött a Megyei I. osztályban játszó Fertőszentmiklós, ami az eddigi három meccsén már összesen 45 gólt kapott.

A Kisalföld írta meg, hogy a csapat a nyitófordulóban a Bácsától 15:0-ra, a Csornától legutóbb pedig 19:0-ra kapott ki, és a Kapuvár ellen is csak azért úszta meg 11 kapott góllal, mert a félidőben sérülések miatt a csapat létszáma a megengedett alá esett, és így a meccs félbeszakadt.

A csapatot irányító két játékos-edző azt mondta: kilátástalannak tűnik a helyzet, mert kevesen vannak, az ificsapatból töltik fel a keretet, de mindennap azért dolgoznak, hogy a lassan 100 éves egyesület ne tűnjön el a megyei labdarúgás térképéről. Most próbálnak télig kitartani, feltölteni annyira a keretet, hogy ne zárják ki őket. A negatív rekord most a leglényegtelenebb, akik hétről hétre pályára lépnek, csak dicséretet érdemelnek, mert most a fennmaradás a tét – mondták.

Engem ez a hősiesség Nick Hornby Kis ország című novellájára emlékeztet, amiben egy, Franciaország, Olaszország és Svájc határán fekvő, kis falunyi ország összes, pár tucat lakója focirajongó, így válogatottjuk is van, ami alig bír kiállítani 11 játékost, és amit a Vatikán és San Marino is mindig lazán elver 27-0-ra. (Kisalföld)