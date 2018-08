A német rendőrség nyomoz, mert valaki szivárogtatott a szélsőjobbnak a chemnitzi tüntetés előtt

A német rendőrség vizsgálja, kik juttathatták el a szélsőjobboldali csoportoknak annak az elfogatóparancsnak a fotóját, amit a Chemnitzben történt vasárnapi, halálos késelés egyik gyanúsítottja ellen adtak ki. A dokumentumban szerepelt a férfi teljes neve is. Azóta a rendőrség a gyilkosság miatt már őrizetbe vett egy szíriai és egy iraki férfit.



A gyilkosság miatt a szélsőjobboldali csoportok vasárnap és hétfőn is tüntetéseket tartottak a kelet-németországi városban. Mivel a rendőrség alábecsülte a számukat, a feldühödött tömeg egy része vasárnap bevándorlókra kezdett vadászni, hétfőn pedig majdnem összecsaptak az ellentüntetőkkel, amikor 600 rendőr próbálta kordában tartani a több ezres tömeget.

Az elfogatóparancsot Lutz Bachmann, a bevándorlásellenes Pegida mozgalom alapítója tehette fel az internetre, aki korábban gyakran dicsekedett azzal, hogy jó kapcsolatai vannak a rendőrségnél. Az ilyen dokumentumoknak nemcsak a nyilvánosságra hozatala, hanem a terjesztése is bűncselekmény,a rendőrség most szolgálati titok megsértése miatt indított nyomozást, amiért akár öt év börtön is járhat. (Süddeutsche Zeitung)