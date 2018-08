Eminem új meglepetésalbumán szidja Trumpot és Lil Pumpot

Alig néhány hónappal a Revival megjelenése után a rapper újabb albumot adott ki Kamikaze címmel. „Megpróbáltam nem túl gondolni” - ezzel a megjegyzéssel rakta ki Twitterre a hírt. Ahogy az várható volt, újra páros lábbal száll bele Trumpba (egy ideje már ez az egyik legfőbb küldetés), de nekimegy a rapperek ifjabb generációjának is, köztük Lil Pumpnak, Lil Xannek és Lil Yachtynak. Egy ponton megemlíti Mike Pence herezacskóját is. Az oltásoknak itt még mindig nincs vége, Eminem Tyler, the Creator, Machine Gun Kelly és Joe Budden is megkapják a magukét.

Eminem mostanában feltűnően termékeny, a Revival előtt 2013-ban adott ki utoljára albumot. A Revivalt vegyes kritika fogadta, természetesen a Kamikazén azoknak is beszól a rapper, akik negatívan szóltak róla.