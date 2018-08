Veszteséges a felcsúti kisvasút? Nem baj, így is sokaknak szerez örömet

Az elmúlt egy évben 8,2 millió forint veszteséget termelt a felcsúti kisvasút, kétszer annyit, mint mint a működése első 14 hónapjában, közölte csütörtökön az Átlátszó az üzemeltető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványtól kapott adatokra hivatkozva. Kiderült:

Hiába a veszteséges működés, a kormány nem tett le tervéről, hogy Bicskéig hosszabbítsa a 600 millió forint EU-s támogatásból épült nyomvonalat. Az RTL Klub Híradója a pénteki Kormányinfón megkérdezte Gulyás Gergelytől, hogy mégis mivel indokolják a bővítést, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter csak annyit mondott, hogy reméli, hogy a csatorna reklámja is segít abban, hogy

és akkor üzletileg is meg fog térülni az, ami egyébként most is sokak számára szerez örömet.