Zacher Gábor felmondott a Honvédkórházban a lehetetlen munkakörülmények miatt

A hvg.hu-nak az addiktológus péntek délelőtt megerősítette, hogy beadta felmondását, és távozik a Honvédkórházból az ott kialakult személyügyi és tárgyi krízis miatt, ami már a munkavégzést is veszélyeztette az elmúlt időszakban. Zacher a lapnak elmondta azt is, hogy nem egyedül van ezzel így: az elmúlt periódusban 9 orvos adta be a felmondását. (A Népszava tegnapi híre szerint a Honvédkórház nem akarja kifizetni az önkéntes túlórát, ezért 112 orvos nem is túlórázik többet.)

Az orvos szerint olyan terhelés nehezedik a sürgősségi osztályra, hogy azt ilyen munkakörülmények között nem lehet elviselni, és nem lehet garantálni a betegek biztonságos ellátását.

Zacher szerint teljesen leamortizálódott a felszerelés, és annyi a páciens, hogy azért a a személyügyi minimumfeltételek 60 százalékával egy centrum már nem tud felelősséget vállalni:

„Szeretek itt dolgozni, de kénytelen voltam a döntést meghozni. Nem tudok elszámolni a lelkiismeretemmel, hogy ilyen állományprobléma, ilyen felszerelésügyi gondok mellett a betegellátást folytassam”.

(hvg.hu)