Cselezni próbált, hülyét csinált magából a világ legdrágább kapusa

Alisson, itt brazil színekben az oroszországi vébén Fotó: Vladimir Astapkovich/Sputnik

A nyáron rekordösszegért (közel 80 millió euróért) Liverpoolba szerződött brazil Alisson Becker kifejezetten híres arról, mennyire jól cselez, legutóbb a 444-re is beraktuk egy mozdulatát, ami a legpengésebb irányítókat idézte.

Becker a Premier League első három meccsén a gólvonalon is bizonyított: idáig egyetlen gólt sem kapott, mielőtt szombaton csapatával a Leicester ellen lépett pályára idegenben.

A King Towerben rendezett meccs is simának indult, 2-0-ra elhúztak a vörösök, úgyhogy a kapus is ellazult kicsit, kicsit túlságosan is, és egészen komikus gólt hozott össze a hazaiaknak. Egy hazaadás után Becker megint cselezgetni próbált, de már a második előtt sem tudta, hova keverte a labdát: simán felborították, Iheanacho bepasszolt labdáját pedig Ghezzal simán bebelsőzte:

Az első gól volt, amit Alisson a Liverpoolban kapott, de legalább emlékezetes is. A hiba végül nem lett végzetes: a vendégek kihúzták 2-1-el és továbbra is 100 százalékkal vezetik a Premier League-et.