Lily Allen mindenkit biztosít, hogy többé nem fizet nőknek szexért

Lily Allen brit popénekesnő az Instagramon arról vall, hogy négy évvel ezelőtt fizetett nőknek, hogy lefeküdjenek vele.

Az egész úgy jött elő, hogy hamarosan megjelenik egy könyve "Teljesen a saját gondolataim" címmel, és abban arról is ír, hogy a 2014-es turnéja idején prostituáltak szolgáltatásait is igénybe vette. Ám ez a rész könyvből valahogy kiszivárgott egy bulvárlaphoz, ami Lily Allen várakozásai szerint torzítva és a valóságosnál is sokkal durvábbnak beállítva jelentet majd meg részleteket.

Lily Allen Fotó: FRANCOIS GUILLOT/AFP

Úgyhogy az énekesnő most közölte, hogy megbánta amit tett akkoriban, többet nem csinál ilyet, és akkor is csak azért, mert nagyon magányos és elveszett volt. (via hvg)