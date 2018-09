Orvos nélkül maradhat az ország legnagyobb sürgősségije

Ha nem rendezik a Honvédkórház sürgősségi osztályának problémáit, az osztályon maradt orvosok maradéka is felmondhat.



Zacher Gábornak 4,5 éve volt arra, hogy javítson a helyzeten, nem sikerült.



Az ismert médiaorvos váratlan felmondása ráadásul csak ront az osztályon maradók helyzetén, hiszen őt is helyettesíteni kell.



Utóda az a Burány Béla lenne, aki az OMSZ vezetőjeként már leszerepelt, mindenesetre erős kormányzati hátszele van.



A sürgősségi osztályon dolgozók véleményére közben senki sem kíváncsi, panaszolta el az egyik orvos.



Ahhoz képest, hogy Budapest legfontosabb sürgősségi osztályáról beszélünk, folyamatosak a botrányok a Honvédkórház sürgősségi betegellátása körül.

A legújabb fejlemény, hogy távozik az osztály vezetője, Zacher Gábor. A távozás hátterében az osztályon jó ideje tapasztalható személyi és eszközhiány áll. Legalábbis erről tanúskodik az az Index jóvoltából nyilvánosságra került levél, amelyet Zacher írt alá, címzettje a Honvédkórház parancsnoka, Kun Szabó István, és amely a fennálló problémákat sorolja. Zacher a levélben arra a következtetésre jut, hogy az osztály illetve Budapest legnagyobb sürgősségi ellátása

„legkésőbb október első harmadának végére jelen személyi állománnyal, illetve műszerezettséggel működésképtelenné válik”.

A médiában elég jól mozgó toxikológus Zacher pár nappal korábban egy orvoskonferencián is hasonló gondolatokat fogalmazott meg, ám az erről készült felvételt leszedette.

Közben az is tudható, ezt a 444-nek is megerősítették kórházi források, hogy Zacher helyére már gyakorlatilag ki is nézték a régi-új vezetőt: Burány Bélát, aki 2013 és 2015 között vezette az Országos Mentőszolgálatot, de mivel elégedetlenek voltak munkájával, menesztették. Az ismerői szerint a kormánynál jó hátszéllel rendelkező Burány nem ismeretlen környezetbe érkezne: az OMSZ élére történő kinevezése előtt már vezette a Honvéd sürgősségijét.

„Ezt megint mi fogjuk megszívni. Gyerekes, amit Zacher művel, de Burány érkezése még annál is aggasztóbb”

– mondta egy orvos, aki évek óta dolgozik az osztályon. (És még szeretne is itt maradni, ezért azt kérte, a nevét ne írjuk le.)

Budapest legnagyobb sürgősségi osztálya

Zacher 2014 óta vezette az osztályt, és bár felmondása után hangsúlyozta, hogy „évek óta” jelezte a személyi és eszközhiányból fakadó problémákat, ebből a kollégák nem érzékeltek túl sok mindent.

Amióta átvette az osztály irányítását, semmit sem javult a helyzet ugyanis: a létszámhiány például nem volt ennyire nyomasztó 2014-ben, akkor sem voltak elegen, de azóta csak csökkent az orvosok és szakápolók illetve adminisztrátorok száma. Jelenleg négy szakorvos látja el a feladatokat, az optimális létszám 10 főből állna. A személyzet, ápolókkal, adminisztrátorokkal együtt, most 150 fős, de legalább 200 főre lenne szükségük, hogy a napi 200 beteget, aki a sürgősségire érkezik, ellássák. (Összehasonlításképpen a Budapesten működő sürgősségiken 50-100 beteget látnak el naponta. A Honvéd után a két legnagyobb SBO a Tétényi és a Dél-Pesti kórházban van, 100-100 beteget vesznek fel naponta.)

„Fele annyit keresek, mint bármelyik másik sürgősségin egy hasonló beosztásban lévő orvos. Csak a hivatás tart itt, nagyon szeretem ezt az osztályt, ez az életem”

– mondta az orvos, aki attól tart, ha újra az osztályon dolgozók feje fölött, a véleményüket semmibe véve döntenek arról, ki lesz a vezető, és milyen lesz a működés, újabb felmondások várhatók.

Az ország egyik legismeretebb, legtöbbet nyilatkozó orvosa, Zacher és a kórházvezetés (sőt: a HM) között kirobbant nyilatkozatháború megint nem segíti az osztály ügyét, megint csak arra alkalmas, hogy elterelje a figyelmet az ellátás valódi problémáiról.

A Honvédkórház nemcsak egyszerűen állami intézmény. Mivel a honvédelmi minisztérium alá tartozik, és személyzetének jelentős része katonaként szolgál, a nyilvánosság viszonylag ritkán értesül a kórház gondjairól, hacsak nem betegként tapasztalja meg őket.

A Honvédkórház közleménye szerint „Zacher Gábor négy és fél évig vezette a Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrumát, ahonnan ezen idő alatt közel 200 szakember távozott, egy részük a főorvos miatt.”

A névtelenül nyilatkozó orvos szerint már Zacher érkezése előtt is jelentős volt elvándorlás az osztályról, tény, hogy ez nem állt meg Zacher vezetése alatt, sőt, mértéke nem is csökkent, de az egészségügy mai helyzetében nyilvánvalóan nem lehet csak az osztályvezetőt felelősség tenni ezért. Azt még az osztályon dolgozók sem tudják, hogy vajon Zacher érdekérvényesítő képessége volt gyenge a kórházvezetéssel illetve a HM-mel szemben, vagy nem is próbálkozott igazán.

Régi eszközök, túlterhelt osztály

Zacher nagyon ügyes médiaszereplő, mint arra már többször utaltunk, országszerte sokan kedvelik közvetlen, orvosok között szokatlanul szókimondó stílusát. Az osztályán a beosztottai viszont egyáltalán nem rajongtak érte. Valódi kapcsolatokat nem alakított ki a kollégákkal, a helyetteseivel alig kommunikált, egyikük fel is mondott emiatt. A nem túl hatékony vezetés miatt is többen hagyták el osztályt tehát, ennyiben mégis jogosak a kórházvezetés közleményében tett kritikus megállapítások.

Mint forrásunk említette, sokszor úgy érezték, hogy nem foglalkozik velük, nem képviseli az érdekeiket senki: „Ott maradtunk apátlan-anyátlan.” Tavaly hónapokon keresztül nem kaptak az orvosok sürgősségi pótlékot egy adminisztrációs hiba miatt. Idén nyáron a nővérek fizetései maradtak el.

Az ugyan igaz, hogy az ország egyik legjobban felszerelt kórházáról van szó, ahogy azt a hivatalos közlemények is mantrázzák, de ez csak részben jelenti azt, hogy álommeló lenne ott dolgozni: a fizetések a sürgősségin – mind az orvosoké, az ápolóké, az adminisztrátoroké és a betegszállítóké – alacsonyak a többi osztályhoz képest; speciális felszerelésekben (röntgen, CT, MRI) és a fogyóeszközökben (gyógyszer, kötszer) magyarországi szinten jól állnak – köszönhetően annak is, hogy itt működik a legtöbb szakorvosi osztály –, de az alapfelszereltség minőségen aluli. „2007 óta nem kapott az osztály monitorokat. Nincs új ágyunk sem.”

Májusban odáig fajultak a dolgok, hogy az osztály levelet írt a parancsnoknak, ezt Zacher is aláírta. Ebben kvázi ultimátumot adtak a vezetésnek, hogy sorozatos felmondások következnek, ha nem javul a helyzet, ugyanis már a betegek veszélyeztetéséről van szó. A kórház vezetése szeptember 3-áig kért haladékot, hogy addig rendezik a helyzetet.

Zachernek sok vesztenivalója nem volt, szerződése idén december 31-ig lejárt, ezt a kórház vezetése nem szándékozott meghosszabbítani. Mostani, azonnali felmondásával viszont éppen a maradó orvosok dolgát nehezíti meg, hiszen az ügyeleti beosztásban ő is szerepel, és mivel létszámhiány van, a maradék négy fővel nem tudják megoldani az ő helyettesítését.

Kész helyzet elé állítva

„Ezzel a Gábor csak nekünk csinál rosszat..." – mondta névtelen orvosunk, aki szerint így egyszerűen működésképtelenné válik a sürgősségi osztály. A szabadságokat így is alig, vagy egyáltalán nem tudják kivenni az orvosok, 30-60 napos torlódásokat görgetnek maguk előtt. A helyettesítés sem megoldható, mert sürgősségi osztályra való szakembert nem lehet találni.

Bár a kórház vezetése azt ígérte, szeptember 3-ig rendezi a helyzetet, valójában úgy érzik, kész helyzet elé vannak állítva: az osztály egykori vezetője, Burány Béla már úgy telefonál be az osztályra, mint megbízott osztályvezető, tehát akit a kórház vezetése felkért a feladatra. (Burány kinevezését a Honvédkórház egyelőre nem erősítette meg.)

Burányról sincsenek jó véleménnyel az osztályon, 2013-as távozása meglehetősen hirtelen történt, hogy aztán 2015-ben menesszék a mentőszolgálat éléről is, mivel a beígért fejlesztések csúsztak.

Buránynak azonban volt egy korábbi, 2008-as ügye, amely szintén országos hírűvé tette: kárhelyparancsnokként – azaz a mentés vezetőjeként – szolgált egy buszbalesetnél, amelyben öt gyermek megsérült. A mentés során az egyik gyermeket tévesen halottnak nyilvánították, és letakarták. A kínos és bonyolult ügyről – amelyben Burányt tanúként hallgatták ki, majd felmentették – a 24.hu cikkezett.

Miután Burányt kinevezték az OMSZ élére, az osztályra fél éven át keresték az utódját. Zacher érkezett végül, és bár az elején – éppen ismertsége és abbéli ígérete miatt, hogy az Erzsébet kórház (Péterfy Sándor utcai) toxikológiai osztályát is magával csábítja – kifejezetten optimisták voltak az osztályon. Csakhogy ezek a remények remények maradtak, Zachert évek alatt sem tudott javítani a helyzeten.

Az osztályon leginkább azt nem értik, miért nem a jelenleg is ott dolgozó, évek óta a sürgősségin praktizáló szakorvosok valamelyikét nevezik ki. Mindenesetre, ha valóban Burány lesz az osztályvezető, forrásunk szerint a maradék négy orvos sem fog kitartani.