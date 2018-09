Akadozik a Facebook, az Instagram és a WhatsApp is világszerte. A probléma a késő délutáni órákban kezdődött, sokaknál lehaltak az oldalak, vagy akadozva jönnek be. A probléma elsősorban Európa egyes pontjain, illetve az Egyesült Államok északkeleti részében észlelhető, de a Fülöp-szigeteken és Brazíliában is akadozik a közösségi média.

Forrás: Down Detector

Mivel az Insta, a Messenger és a WhatsApp is Facebook tulajdon, a probléma ott is megjelenik. (Daily Mail, Down Detector)