Hét év börtönre ítélték a Reuters két újságíróját Mianmarban

Wa Lone, a Reuters hét év börtönre ítélt újságírója. Fotó: YE AUNG THU/AFP

Hét év börtönre ítélte a jangoni bíróság Wa Lonét és Kyaw Soe Oót, a Reuters újságíróit. Ye Lwin bíró a gyarmati időkből megmaradt Hivatalos Titkok törvény alapján szabott ki rájuk súlyos börtönbüntetést. Lone és Oo a mianmari muszlim kisebbség, a rohingyák elleni hatósági népirtó kampányról tudósítottak.

Kyaw Soe Oo, a Reuters hét év börtönre ítélt újságírója. Fotó: YE AUNG THU/AFP

A két újságírót a hatóságok bosszúból csalhatták csapdába. A Reuters jelentése szerint riportereiknek két rendőrtiszt adott át iratokat egy jangoni étteremben. Az iratok átadása pillanatában újabb rendőrök jelentek meg és csaptak le rájuk. Tárgyalásukon még egy rendőr tanú is azt állította, hogy az újságírókat kelepcébe csalták, hogy bosszút álljanak a tudósításaik miatt.

Lone és Oo mindketten családos emberek. A 28 éves Oónak egy hónapja született meg első gyermeke, Lonénak egy hároméves lánya van.

A két újságíró a rohingyák elleni népirtó kampányt igyekezett feltárni, ők számoltak be például arról a mészárlásról, amiben a hadsereg tíz rohingya férfit és fiút ölt meg. A kormány hivatalosan tagadja, hogy ez megtörtént volna, bár a Reuters újságíróinak letartóztatása után ezt a tömeggyilkosságot még a hadsereg is beismerte. Az ENSZ független szakértői augusztus végén kiadott jelentésükben szintén arra jutottak, hogy a hadsereg és a rendőrség "népirtó szándékkal" tömeggyilkosságokat és tömeges nemi erőszakot követett el a muszlim rohingyák ellen. (Via Reuters)