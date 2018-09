Meglepetés a kaposvári iskolában: maga a polgármester osztotta ki a gyerekeknek az ajándék tolltartókat

A város összes első osztályos általános iskolai tanulója tolltartót kapott ajándékba az önkormányzattól, ezek közül 51-et maga a polgármester nyújtott át a hatéveseknek a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskolában - erről a Sonline.hu számolt be.

A fiúk focis és autós, a lányok delfines és lepkés ábrákkal díszített, telepakolt tolltartót kaptak.

Gáspárné Szántó Ildikó osztályfőnök a lap szerint elmondta: nagy segítségnek tartja ezeket az ajándékokat, a gyerekek ugyanis naponta használják a felszerelésüket, ami egyben a munkaeszközük, és ezért fogyóeszköznek számít. Most azonban tartalékuk lett, és ez nem elhanyagolható támogatás a szülőknek.



A legutóbbi kampányban rendszeresen Soros ügynökeivel riogató Szita Károlyról érdemes tudni, hogy a nevét 2005-ben kapcsolatba hozták egy Krakus Péter fedőnevű titkos megbízottal, aki a 1989-ig tartó aktív időszakában a dossziéban fellelhető adatok szerint több mint 100 alkalommal találkozott III/II-es tartótisztjével, és adott információkat a családjáról meg a Növényvédő és Agrokémiai Állomásnál dolgozó munkatársairól is. Krakushoz hasonlóan itt dolgozott Szita is: 1981 és 1988 között az állomás biológiai laboratóriumát vezette. Ugyan feltűnő a hasonlóság a két ember között, Szita mindenkit biztosított: visszaéltek a személyi adataival, amikor valaki elkészítette a 6-os kartont, ami szerint Fenesi Lajos rendőrfőhadnagy őt szervezte be 1980. július 2-án a III/II-es osztályhoz Krakus Péter fedőnéven, sőt Szita még pert is indított, igaz, nem rágalmazásért, becsületsértésért vagy jó hírnév megsértéséért, hanem államtitoksértés, hivatali hatalommal való visszaélés és államtitoksértés miatti feljelentés elmulasztása miatt.