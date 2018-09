Bob Woodward könyve szerint alkalmazottai ellopkodják a papírokat Trump asztaláról, és idiótának tartják az elnököt

Fear: Trump in the White House, azaz Félelem: Trump a Fehér Házban címmel jelentetett meg könyvet a Watergate-botrány kirobbantásában megkerülhetetlen szerepet játszó újságíró-legenda, Bob Woodward. Ebben rengeteg háttérbeszélgetés és belső információ alapján jellemzi a Fehér Ház személyzetének munkáját, és azt, milyen nekik Trumppal együtt dolgozni.

A könyv szerint a Fehér Ház lényegében működésképtelen Trump irányítása alatt, és az elnök több alkalmazottja is nagyon nehezen fogadja el az elnök hangulatingadozásait, hazudozásait, és hogy nagyon nehezen ért meg dolgokat. John Kelly, az elnök kabinetfőnöke például idiótának és tébolyultnak nevezi Trumpot, James Mattis védelmi miniszter arra panaszkodik, hogy az elnök felfogása egy általános iskoláséhoz hasonló, John Dowd, Trump korőbbi ügyvédje szerint pedig az elnök „egy kibaszott hazudozó”, aki sitten fogja végezni.

Kelly szerint semmi értelme nincs Trumpot bármiről is megpróbálni meggyőzni, és nem is tudja, hogy miért dolgozik még akárki az elnöknek. Neki is ez a legrosszabb munkája valaha.

A szeptember 11-re időzített könyvből egyébként a CNN szerzett egy példányt, és a csatorna szerint a könyvben szereplő információk komolyan befolyásolhatják az őszi amerikai választást is. Woodward sokat ír az elnökválasztás orosz befolyásolásával kapcsolatos ügyészi vizsgálatról is, a könyv szerint Trump egy éjjel az ügyvédeivel próba-vallomástételt rendezett a Fehér Házban, és meg is bukott rajta.

A könyvben Trump gazdasági főtanácsadója, Gary Cohn megvallja, hogy egyszer látott egy dokumentumot Trump asztalán, ami egy Dél-Koreával kötött kereskedelmi megállapodás felbontásáról szólt. Cohn tudta, hogy ha ez megtörténik, Dél-Korea felmondhatja azt a titkosszolgálati együttműködést, melynek keretében Washingtont 7 másodpercen belül értesítik, ha Észak-Korea rakétakilövést hajt végre. Cohn megijedt, hogy Trump simán aláírná ezt a papírt, ezért ellopta az asztaláról, és eldöntötte, hogy soha nem is fogja megmutatni neki.

„Meg kell védenem az országot”



- indokolta tettét.

Cohn nem volt egyedül a Fehér Házban ezzel a taktikával, több alkalmazott is rejtegetett papírokat Trump elől. Rob Porter, korábbi elnöki titkár azt mondta, a munkaideje harmada azzal telt, hogy próbálta Trump figyelmét elterelni az elnök igazán kretén és veszélyes ötleteiről, hátha simán elfelejti őket. (CNN)