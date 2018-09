A táliboktól kiszabadított nő szerint a férje zaklatta a fogság alatt

Az amerikai Caitlan Coleman, akit öt évig tartottak túszként a tálibok Afganisztánban, és a fogság alatt három gyereket szült, most azzal vádolja a kanadai férjét, Joshua Boyle-t, hogy a fogság alatt fizikailag és érzelmileg is zaklatta. Ez a most nyilvánosságra került bírósági dokumentumokból derült ki, amiket Coleman az év elején adott be, hogy a gyerekeivel elhagyhassa Kanadát, és visszatérhessen az Egyesült Államokba. A nő szerint a férje viselkedésével súlyosbította az egyébként is rémálomszerű időszakot.



Caitlan Coleman és Joshua Boyle Fotó: HO/AFP

A nő vallomásában azzal vádolja a Boyle-t, hogy amíg a negyedik gyerekükkel volt terhes, többször megfenyegeti, hogy megöli, mégpedig úgy, hogy felgyújtja. Amikor dühös volt, testi fenyítést is alkalmazott nála. A bíróság előtt ezeket a vádakat nem tudta bizonyítani. Boyle tagadta a vádakat, azt állította, hogy a felesége támadott rá, szerinte a nőnek kezeletlen mentális problémái vannak, ami miatt hanyagolta a gyerekeiket.



A párt és három gyereküket tavaly szabadították ki Pakisztánban. Miután a család visszaért Kanadába, Boyle azt mondta, hogy a feleségét megerőszakolták a tálibok, és az egyik gyereküket megölték. Nem sokkal később Boyle ellen a kanadai hatóságok nyolcrendbeli bántalmazás, két rendbeli szexuális erőszak, kétrendbeli törvénytelen elzárás, a hatóságok félrevezetése, halálos fenyegetés és áldozata elkábítása miatt emeltek vádat. Júniusban engedték ki óvadék fejében. Közben Coleman már Pennsylvania államba költözött a három gyerekkel. (Guardian)