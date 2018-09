Fennakadtak Gwyneth Paltrow jáde vaginagolyói a hatóság szűrőjén

Korábban mi is részletesen foglalkoztunk azzal, hogy hogyan építi színészkedés helyett egyre inkább a kamu életmód-kiegészítő birodalmát Gwyneth Paltrow, és vállalatának, a Goop-nak a titka éppen az lehetett, hogy minél nagyobb ökörségeket terjesztett Paltrow, annál többen kajálják be.

A Goop történetében jelentős fejlemény, hogy a színésznő egyezségre jutott a kaliforniai ügyészséggel azzal kapcsolatban, hogy a tudományosan nem megalapozottan állították, hogy a vaginaharmonizáló jádegolyók valóban javítanak a fogyasztók egészségén, illetve szexuális életén.

A Goop kedden beleegyezett abba, hogy 145 ezer dolláros büntetést fognak fizetni, amiért a vaginagolyóknak olyan tulajdonságokat tulajdonítottak, amit semmi nem támasztott alá. Az ügyészség szerint Paltrow wellness-birodalma egy sor olyan terméket eladott női fogyasztóknak, mely mögött nem állt tudományos igazolás, hogy tényleg jó arra, amire árulják.

Paltrow cége ezen kívül vállalta, hogy visszafizetik a fogyasztóknak a termékek árát, és a jövőben nem fogják ezeket egészségügyi zavarokra kínált megoldásként hirdetni.

A fogyasztóvédelmi eljárás megindítása előtt már számos szakértő jelezte, hogy egyáltalán nem jó ötlet jádegolyókat felhelyezni a vaginába, és mivel a golyók nehezen tisztíthatóak, akár fertőzéseket is okozhatnak.

A Goop közleményében azt állította, hogy nem értett egyet az ügyészség állításaival és szerintük nem követtek el semmi helytelent, ugyanakkor arra törekedtek, hogy a lehető leggyorsabban lezárják az ügyet, ezért belementek a peren kívüli egyezségbe.

A Goop gazdasági ügyekért felelős igazgatója, Erica Moore szerint ők csak fórumot biztosítanak számos embernek, hogy elmondják tapasztalataikat a termékekkel kapcsolatban, a hatóságok ugyanakkor ezt néha hirdetésnek tekintik, amit ők vitatnak.

Nem ez az egyetlen per, ami a Goopra várhat, fogyasztóvédő szervezetek több mint 50 olyan terméket találtak, melyek használata nem tűnik orvosilag megalapozottnak, sőt, akár veszélyes is lehet. A mostani per kifejezetten a jádegolyókról szólt, amiket 55-66 dollár közötti áron árultak, és azt állították, hogy a vaginába helyezve segít beállítani a hormonokat, telihold idején pedig fel lehet őket újra tölteni energiával. (Buzzfeed)