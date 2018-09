New Yorkban karanténba zártak egy dubaji gépet, miután 100 utas panaszkodott rosszullétre

Karanténba zárták az Emirates légitársaság egyik gépét a John F. Kennedy nemzetközi reptéren, mert a landolás után 100 utas panaszkodott rosszullétre, köztük a személyzet tagjai is. Köhögésre és lázra panaszkodtak. Miután az orvosok megvizsgálták az utasokat, 19 embernél állapítottak meg betegséget, de közülük csak 10-et vittek kórházba, mert a többiek visszautasították a kezelést.

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto

A Dubajból érkező gép 521 utassal landolt a reptéren szerda délelőtt New Yorkban. Emirates Airline később közölte, hogy akik nem voltak rosszul, elhagyhatták a fedélzetet. A New York-i polgármester szóvivője megemlítette azt is, hogy néhány utas a szaúd-arábiai Mekkából érkezett, ahol influenzajárvány tombol, és az utasok tünetei alapján ez okozhatta a gondot. (BBC)