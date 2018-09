Olyan barkácsdrog jön divatba Amerikában, amit már a kilencvenes évek elején toltak a kárpátaljai magyarok

Amerika új drogtrendje a wasping vagy darázsolás, ami annyit tesz, hogy a felhasználók a szokásos könnyű- vagy keménydrogjukat - mondjuk a marihuánát vagy a kristályt - darázsirtó méregszprével fújják le fogyasztás előtt.



Első, második és harmadik hallásra is meglepő őrültségnek tűnik, hogy valaki miért fogyasztana szórakozásból olyan anyagot, ami halálos méreg, de végül is ugyanez igaz persze a dohányosokra és az alkoholfogyasztókra is. A darázsszprét pedig azért adják hozzá a koktélhoz a megfelelően elvetemültek, mert állítólag brutálisan felerősíti bármilyen szer kábító hatását.

Egy, a témáról nyilatkozó egészségügyi dolgozó szerint a hozzájuk darázsolás miatt érkezők szédülésről, ájulásról, tántorgásról, remegésről, émelygésről és hányásról számolnak be.

A szerek azért nagyon veszélyesek, mert nem létezik kifejezetten ellenük kifejlesztett gyógyszer és egyáltalán nem ismertek a fogyasztásuk hosszabb távú hatásai.

A jelenség azonban közel sem új és végképp nem amerikai találmány. Amikor a kilencvenes évek elején ott jártam, Kárpátalja szovjetből éppen ukrán állampolgárrá váló magyar lakosai már ki tudja, mióta tolták a waspingot. Amikor megérkeztünk a magyar-ukrán-román határszöglet ukrán oldalán található magyarlakta Nagypaládra, ott lényegében nem volt semmi, csak egy rozsdásodó vidámpark az ártérben, mellette egy teljes gyúróterem összes gépeivel, a mezőn szétszórva, utóbbi azért, mert mire leszállították a gépeket, összeomlott a kultúrház.

De, mint kiderült, mégis Nagypalád volt a környék sztárja, mert miközben az élelmiszerboltok nem árultak semmit bolgár ecetes szilvabefőttön és Gerkules márkájú orosz müzlin kívül, itt volt egy magántulajdonban lévő csárda, ahol lehetett meleg ételt enni és volt pia is, úgyis mint sör és vodka, egyformán sörösüvegben. Ott mesélték nekünk helyi magyarok egy kör vodka után, hogy pár nappal előttünk szokás szerint ott sörözgettek és hát, ahogy szokás, felütötték a gyenge sört rovarirtóval, mert attól irtó hatásos lesz, de az egyik fickó túltolhatta, mert pár óra után vették csak észre, hogy nem elaludt piázgatás közben, hanem annyira halott, hogy közben ki is hűlt.