A reptéri tálcáknál még egy közvécé ülőkéjén is kevesebb a mocsok

Járványügyi szakértők kutatásai szerint a repterek legmocskosabb felületei azok a tálcák, amikre a csomagjainkat kell helyezni a biztonsági átvilágításkor. A Nottinghami Egyetem és a finn közegészségügyi intézet 2016 telén végzett, most publikált kutatása alapján ezeknél még a közvécék ülőkéi is kevésbé szennyezettek.

A tálcákon a megfázást okozó rhinovírusok voltak a leggyakoribbak, de találtak rajtuk influenzát is. A vécék felületén légúti megbetegedést okozó vírusokat nem találtak.

A kutatók következtetéseikben arra jutottak, hogy a vírusok terjedésének megakadályozásában a kézmosásnak, illetve annak van a legnagyobb szerepe, ha előírásszerűen zsebkendőbe köhögünk, tüsszentünk.

Kutatásuknak a világjárványok megelőzésében, terjedésük megfékezésében lehet fontos szerepe, ugyanis most azt bizonyították, hogy a biztonsági ellenőrzés területe a legveszélyesebb gócpont. Itt ugyanis szinte mindenki megfordul, aki egy reptéren jár, és itt nem ügyelünk úgy a higiéniára, mint például a vécékben. Vizsgálataik alapján amúgy még ehhez hasonló gócpont az útlevélellenőrzés területe is, ahol a pultokon találtak sok vírust, illetve a gyerekeknek kialakított játszósarkok is. (Via The Guardian)