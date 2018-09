A német titkosszolgálat vezetője szerint nem vadásztak bevándorlókra Chemnitzben

Egyre zavarosabb a helyzet Németországban a múlt heti chemnitzi események miatt. A szászországi városban két hete egy afganisztáni és egy iraki férfi megkéselt három német állampolgárt, akik egyike belehat sérüléseibe. A gyilkosság után tüntetéssorozat indult a menekültek ellen, ahol többen náci karlendítésre ragadtatták magukat, nagy megütközést keltve Németországban. Később antirasszista megmozdulások is voltak a városban.

Német lapok arról is beszámoltak, hogy az első szélsőjobbos tüntetés idején a városban több nem fehér járókelőt is megkergettek, megtámadtak. Szászország miniszterelnöke szerdán azt mondta, hogy ilyen nem történt, mire Angela Merkel kancellár közölte, hogy az általa látott képek alapján igenis történt ilyen, és elítélte a támadásokat.

Pénteken a helyzet még bonyolultabbá vált, mert a német titkosszolgálat vezetője, Hans-Georg Maassen azt nyilatkozta, hogy nem tud ilyen esetről, nincs rá bizonyíték, és hamisítvány lehet a hajtóvadászatról megjelent videó is. Mind Seehofer belügyminiszter, mind a szászországi belügyminiszter sietve kijelentették, hogy nem kételkednek az elhárítás vezetőjének ítéletében, és nem volt szerintük sem hajtóvadászat.

Megkérdezték Angela Merkelt is, hogy bízik be Maassenben továbbra is, aki csak annyit válaszolt, hogy fontos és felelősségteljes munkája van az elhárítás vezetőjének.

Ugyanakkor sokan Maassen lemondását követelik, vagy éppen arról beszélnek, hogy a menekültügyben a kancellárt rendre kritizáló belügyminiszter, Seehofer politikai érdekei szerint nyilatkozott csupán.

Egy német újságíró szakszervezet például állítja, hogy több újságíró is személyesen győződött meg arról, hogy voltak hajtóvadászatok. Az ellenzéki zöldek és a kormányzó szociáldemokraták sem osztják Maassen meglátását, szerintük a kémfőnök csak zavart okozott a nyilatkozatával. (reuters)