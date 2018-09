Dzsudzsák csapatkapitányi posztját Szalai Ádám kapta

Miután Dzsudzsák Balázs nem kapott behívót a Nemzetek Ligája selejtezőire készülő válogatottban, a csapatkapitányi poszt is megüresedett. Az MLSZ csütörtök esti tájékoztatása szerint a finnek elleni szombati mérkőzést megelőző utolsó edzésen Marco Rossi szövetségi kapitány bejelentette: a karszalagot Szalai Ádám fogja viselni a következő két találkozón.

"Az elképzelésemet a keret néhány tapasztaltabb játékosával is megvitattam, akik egyöntetűen támogatták, hogy Szalai Ádámot bízzam meg a csapatkapitányi feladatokkal a következő két mérkőzésre. Ádámmal természetesen nem csak a döntésemet osztottam meg, hanem azt is, hogy mit várok a csapatom kapitányától. Vagyis azt hogy vezér legyen a pályán és a pályán kívül is, a fiatalokat folyamatosan segítse és pozitív gondolatokkal, meglátásokkal segítse a társait és így a csapatot is,"