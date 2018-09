Gyárfás zsarolása miatt hallgatták ki Fenyő gyilkosát

Szűkszavú közleményben tudatta Országos Rendőr-főkapitányság az MTI-vel, hogy

Gyárfás Tamás megzsarolása ügyében is gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség a már jogerős szabadságvesztését töltő Jozef Rohácot.

Egyes információk szerint a négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő János meggyilkolása miatt jogerős börtönbüntetését töltő szlovák férfinál landoltak Portik Tamás hangfelvételei. Többek közt az is, amin Gyárfással arról beszélnek, hogy az ő felbujtására végezték ki a médiavállalkozót. Állítólag Rohác testvérénél rejtette el a szalagokat, majd a börtönből utasította, hogy keresse meg azokkal Gyárfást, és zsarolja meg. Ez meg is történt, de Gyárfás pár hónappal később ezt jelezte a rendőrségnek. Úgy tudni, hogy ezt követően Rohác testvérének szlovákiai otthonában is házkutatást tartottak, ahol újabb hangfelvételeket foglaltak le. Ezek alapján gyanúsították meg a Fenyő-gyilkosság ügyében idén áprilisban felbujtóként Gyárfás Tamást.

Hogy mit akart elérni Jozef Rohác, nem tudni. Életfogytiglanra ítélték úgy, hogy leghamarabb 30 év múlva vizsgálható a most 62 éves férfi feltételes szabadlábra bocsátásnak lehetősége. (via MTI)