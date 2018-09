A győri Rába Hotel összes pincére felmondott

A Kisalföld információi szerint a közelmúltban távozott a győri Rába Hotel összes pincére, ezért a szálloda földszintjén működő Belga söröző nem is fogad most külső vendégeket. A szállóban lakók ellátását beugró emberek segítségével tudják csak megoldani.

A lap szerint eddig is ismert volt a probléma, hogy a határ túloldalán jóval többet lehet keresni, és a környéken több étterem és bolt is kénytelen volt bezárni a munkaerőhiány miatt. Most azonban Győr legnagyobb szállodáját érte utol a munkaerőhiány, amikor nemrég az összes pincér felmondott.

A Kisalföld információi szerint a tömeges felmondás óta a szálloda munkatársai ugrottak be helyettesíteni a felszolgálásban, és ebben még vezető beosztásban lévő alkalmazottak is részt vettek.

A hotel igazgatója, Bánhegyi Balázs a lapnak elmondta: „a hazánkban tapasztalható munkaerőhiány a turizmus-vendéglátás területén kifejezetten érezteti hatását, de mindezt felismerve a Danubius Hotels Group számos intézkedést vezetett be, hogy szállodái vonzó munkahellyé váljanak. Egyre színesebb juttatási csomaggal igyekszünk vonzóvá tenni a nyitott pozíciókat, illetve hozzájárulni a meglévő munkaerő megtartásához. Bizakodók vagyunk, terveink szerint két héten belül már biztosan új csapattal folytathatjuk a mindennapokat.”

Állítólag új emberek keresése mellett próbálkoztak a felmondott emberek visszacsábításával is, nyilván magasabb bérért, és volt, akinél már sikerrel jártak, ugyanakkor még bőven kell új embereket találniuk ahhoz, hogy minden visszaálljon a régi kerékvágásba.