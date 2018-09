Halálra vertek egy fiatal borászt Badacsonyban

Szombatra virradó éjszaka Badacsonyban két társaság tagjai között szóváltás alakult ki, ami dulakodásba torkollott, és ennek során egy személy életét vesztette – közölte a rendőrség. Mint írták, a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakos megpróbált elmenekülni a helyszínről, de a kocsijukkal árokba hajtottak. A rendőrök elfogták, majd előállították és őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként hallgatták őket ki. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a 29 és 34 éves férfiak ellen, akiket letartóztattak.

Az Index megírta, hogy egy fiatal balatonfüredi borász volt az áldozat, akinek barátnője is végignézte az egész verekedést. A lap szerint a helyiek már egy ideje azt mondják, egyre több a balhé, egyre rosszabb a helyzet, és benne volt a levegőben, hogy előbb-utóbb tragédia lesz belőle.

Mint kiderült ,egy fiatal társaság beszélgetett egy parkolóban, amikor egy autó be akart hajtani a behajtani tilos tábla ellenére, és éppen oda akart állni, ahol a társaság állt. Vita lett, majd az autóban ülő két nagydarab férfi kiszállt, és a társaság egyik tagját nagyon durván ütni kezdték, szemtanúk szerint még a földön is rugdosták. Amikor már nem mozdult a borász, a két férfi el akart hajtani, de a biztonságiak megpróbálták megállítani őket. Végül nekihajtottak egy oszlopnak, majd az árokban álltak meg. A rendőrök kiérkezéséig a biztonságiak tartották őket ott. A járókelők között egy orvos és egy ápoló is volt, megpróbálták újraéleszteni a földön fekvő áldozatot, de sem nekik, sem az elég soká megérkező mentősöknek nem sikerült megmenteni a borászt.

Résztvevők az 54. Badacsonyi Szüret felvonásán Badacsonytomaj és Badacsony között 2018. szeptember 9-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Helyiek szerint a településnek ezen a részén a szórakozóhelyi kínálat egy része sokszor olyan közönséget vonz, akik között és akik miatt az utóbbi időben egyre több balhé, verekedés van. A rendőrségi jelenlét nem elegendő, sokszor a biztonsági szolgálatok emberei állítanak le ilyen helyzeteket, így a rendőrök már csak akkor érnek oda, amikor vége egy-egy balhénak. (Index)