10 millióan halnak meg idén rákban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentése szerint csak az idei naptári évben tízmillió ember halálát okozza majd a rák, a betegség halálos áldozatainak száma a javuló megelőzés és a korai diagnosztizálás ellenére is tovább emelkedik.

A WHO szárnyai alatt működő Nemzetközi Rákkutatási Hivatal (IARC) által publikált jelentés szerint az év végére 18,1 millió új rákos esetet vetítetenek előre, a becsléseik alapján pedig a daganatos betegek közül 9,6 millió ember hal meg. Idén minden 8. férfi és 11. nő halálát rák okozza.

A szám egyre csak nő: hat éve, amikor legutóbbi jelentését kiadta, a 2012-es évre az IARC 14 millió új rákos esetet és 8,2 millió halálesetet jelzett.

Az IARC szerint a jelenlegi rákstatisztikákon alapuló modellek 2040-re évente 29 millió új rákos esetet jósolnak. Az elhalálozások száma a népesség növekedésével és elöregedésével együtt növekszik, és ebben az is szerepet játszik, hogy a fejlődő országok lakói felveszik azt az egészségtelen, magas kockázatú életstílust - kevés testmozgás, elhízás -, amelytt általában a gazdagabb országokhoz kötnek - írja a jelentés.

A jelentés természetesen a megelőzés fontosságát hangsúlyozza, különös tekintettel a dohányzás elhagyására, az egészséges táplálkozásra és a testmozgásra. A kutatók szilárdan állítják, hogy ma

minden ötödik férfi és minden hatodik nő élete során rákos lesz, a betegség a 21. században pedig a vezető halálokká válik.

Az új rákos betegek fele Ázsoában él és ott következik be az ebből adódó halálesetek több mint fele is, viszont Európában diagnosztizálják az összes új rákos beteg 23,4 százalékát, és a kontinensen következik be a globális rákos halálesetek 20,3 százaléka, holott a világ népességének mindössze 9 százaléka él ott.

A daganatos betegségek között továbbra is a leggyilkosabb a tüdőrák, amely 1,8 millió halálesethez vezet világszerte, a nők körében aggasztóan nő az aránya: világszerte 28 országban, köztük Dániában, Hollandiában, Kínában és Új-Zélandon a nőknél a vezető női daganatos halálok.

Összességében a nőknél a mellrák okozza a rákos halálozások 15 százalékát, a tüdőrák a 13,8 százalékát, a vastagbélrák pedig a 9,5 százalékát.