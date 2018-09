Szexuális bűncselekmény gyanújába keveredett Trump főbírójelöltje

Brett M. Kavanaugh esküt tesz 2018. szeptember 4-i szenátusi meghallgatásán. Fotó: SAUL LOEB/AFP

A szövetségi hatóságokhoz fordult egy vezető demokrata politikus, Diane Feinstein szenátor Donald Trump legfelsőbb bírósági bírójelöltje, Brett M. Kavanaugh ügyében. A történet elég rejtélyes, Feinstein mindössze annyit árult el az egészről, hogy egy névtelenségbe burkolózó, és anonimitását mindenáron őrizni akaró személytől kapott információt valamiről, amit nem árulhat el, de ami miatt a hatóságokhoz fordult.

"Tegyük világossá: ez egy közlemény egy titkos levélről, ami egy titkos ügyről szól, és egy azonosítatlan személytől érkezett. Hát, jó" - reagálta minderre a Twitteren John Cornyn republikánus szenátor, a Szenátus illetékes bírósági szakbizottságának tagja és a szenátusi republikánusok második számú embere.

A New York Times értesülései szerint a levelet, amit Feinstein a hatóságoknak továbbított, egy nő írta, akivel szemben Kavanaugh szexuális bűncselekményt követhetett el akkor, amikor még mindketten középiskolások voltak. A levelet az áldozat még júliusban küldte el egy kaliforniai demokrata képviselőnek, Anna Eshoonak. Feinstein tőle kapta meg a levelet, aminek a létezéséről és tartalmáról szerda este tájékoztatta demokrata kollégáit a bírósági szakbizottságban, de még velük se osztotta meg a levelet. A Times értesülései szerint a bizottság demokrata tagjainak egy része arra biztatta, hogy ossza meg az FBI-jal, mások viszont a nyilvánosságra hozatal mellett érveltek. Feinstein az előbbiek tanácsára hallgatott.

A levél most tehát már az FBI birtokában van, amelynek amúgy feladata is a szövetségi tisztségviselők kinevezés előtti átvilágítása. A nyomozóhatóság csütörtökön annyit közölt, hogy megkapták Feinstein levelét, amit bele is tettek a Kavanaugh-ról szóló aktájukba. Magyarán, akik hozzáférhetnek az átvilágítási anyaghoz, azok a levelet is olvashatják - például a bírósági szakbizottság tagjai, vagy a Fehér Ház illetékesei.

Az FBI azt is közölte, hogy bűnügyi nyomozás nem indult az ügyben, de ez ebben az esetben semmit sem jelent: Kavanaugh 1965-ben született, a gimnáziumot 35 évvel ezelőtt járta ki, így mostanra bármilyen szexuális bűncselekmény, amit gimnazistaként elkövethetett, már rég elévült.

A Fehér Ház azonnal reagált is a történtekre, amint kézhez kapták a frissített háttéraktát. Kerri Kupec fehér házi szóvivő szerint az egész csak a demokraták kétségbeesett kísérlete, hogy az utolsó pillanatban megakadályozzák Kavanaugh kinevezését. "A meghallgatások alatt Kavanaugh bíró 65-ször találkozott a szenátorokkal, harminc órán át tanúskodott, kétezer kérdést válaszolt meg nyilvánosan, továbbiakat zárt ajtók mögött, de egészen a kinevezése előtti utolsó pillanatig nem állította senki, hogy új "információi" volnának róla" - mondta.

Részben igaz, amit Kupec mond, de az is igaz, hogy a Fehér Ház az utolsó pillanatig akadályozta például annak a több tízezer oldalnyi iratnak az átadását, amely Kavanaugh Bush elnöksége alatt a Fehér Háznak végzett munkáját dokumentálta, ahogy azt is megakadályozták, hogy a bizottság meghallgathassa Manuel Mirandát, aki gyanújuk szerint Bush elnöksége idején a demokrata szenátorok számítógépeiről illegálisan megszerzett anyagokat adott át Kavanaugh-nak. A szenátusi szakbizottság republikánus többsége emellett megakadályozta azoknak az iratoknak a kikérését is, amelyekből kiderülhetne, hogy valójában milyen szerepe volt Kavanaughnak jogtanácsosként az illegális lehallgatások és kínzások ügyében kiadott megengedő szakvélemények írásában.